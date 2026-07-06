La giornata del 6 luglio 2026 è stata segnata da pesanti ritardi e disagi nei collegamenti aerei tra Cagliari e Roma, nell’ambito dei voli garantiti dalla continuità territoriale. Numerosi voli in partenza dall’aeroporto di Cagliari Elmas e diretti verso lo scalo di Roma Fiumicino hanno subito interruzioni significative, creando notevoli problemi ai passeggeri.

I ritardi hanno interessato sia le partenze che gli arrivi, con conseguenze dirette sull'intera programmazione giornaliera. I passeggeri hanno affrontato lunghe attese e difficoltà nella gestione delle coincidenze e degli impegni previsti nella capitale.

La situazione ha colpito in modo particolare i collegamenti operati nell’ambito della continuità territoriale, un servizio essenziale per garantire la mobilità tra la Sardegna e il resto d’Italia.

Disagi e reazioni dei passeggeri

I disagi si sono manifestati soprattutto nelle fasce mattutina e pomeridiana, con ritardi che in alcuni casi hanno superato le due ore. Molti viaggiatori hanno espresso frustrazione per la mancanza di informazioni tempestive sulle cause dei ritardi e sulle possibili soluzioni alternative. La percezione comune era di "aver atteso a lungo senza sapere quando si sarebbe partiti". Questa situazione ha generato ripercussioni a catena anche sui voli di ritorno da Roma verso la Sardegna, estendendo i disagi a più tratte.

Il ruolo della continuità territoriale per la Sardegna

La continuità territoriale rappresenta uno strumento fondamentale per la Sardegna. Il suo obiettivo è garantire collegamenti aerei a tariffe agevolate tra l’isola e le principali città italiane, come Roma e Milano. Questo servizio, regolato da specifiche normative, mira a superare l’isolamento geografico della regione e a favorire la mobilità sia dei residenti che dei viaggiatori. I voli della continuità territoriale sono gestiti da compagnie selezionate attraverso bandi pubblici e prevedono precisi obblighi di servizio pubblico per assicurare frequenza e prezzi accessibili. L’aeroporto di Cagliari Elmas si conferma uno degli scali principali coinvolti e strategici nel sistema della continuità territoriale sarda.