Il concerto di Bad Bunny, tenutosi allo Stadio Meazza di Milano il 19 luglio 2026, ha visto il sistema di sicurezza predisposto da Live Nation operare con efficacia. L'evento, che ha richiamato numerosi spettatori, è stato interrotto a causa di una violenta grandinata che ha colpito la città, rendendo necessaria l'attivazione delle procedure di emergenza previste dal piano di sicurezza.

L'organizzazione ha confermato che il personale addetto ha gestito la situazione seguendo i protocolli stabiliti. Live Nation ha sottolineato come il sistema di sicurezza abbia permesso un coordinamento rapido delle operazioni di evacuazione e di assistenza al pubblico.

Non sono stati segnalati feriti gravi; solo lievi contusioni hanno richiesto assistenza medica a causa della grandine.

Gestione dell'emergenza al Meazza

L'attesa per il concerto di Bad Bunny, star internazionale, era grande. L'improvviso peggioramento delle condizioni meteo ha richiesto l'intervento tempestivo del personale di sicurezza, che ha indirizzato il pubblico verso le aree coperte dello stadio. Live Nation ha ribadito che tutte le procedure di emergenza sono state attuate secondo quanto previsto dal piano di sicurezza. Le autorità locali hanno collaborato con l'organizzazione per monitorare la situazione e fornire supporto logistico.

Lo Stadio Meazza e la sua sicurezza

Lo Stadio Meazza di Milano, noto come San Siro, è una delle principali strutture sportive italiane.

Ospita regolarmente eventi di grande richiamo, inclusi concerti e partite di calcio. Con una capienza che supera i 75.000 posti, la gestione della sicurezza si basa su protocolli specifici per ogni tipo di manifestazione. L'organizzazione prevede personale specializzato, videosorveglianza e piani di evacuazione aggiornati, garantendo un ambiente sicuro.