Il 20 luglio 2026, gli Houthi, il gruppo ribelle yemenita sostenuto dall'Iran, hanno annunciato l'imposizione di un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita. Questa mossa, che segna una significativa escalation nel conflitto regionale, è stata comunicata dal portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, il quale ha dichiarato un embargo navale immediato contro quello che ha definito il "criminale nemico saudita". L'annuncio è stato diffuso con effetto immediato a partire dalla pubblicazione della dichiarazione ufficiale.

La decisione degli Houthi giunge in seguito a un recente scambio di colpi tra le forze ribelli yemenite e quelle saudite, avvenuto la settimana precedente.

Questo episodio ha rappresentato il primo confronto diretto di tale natura dopo anni di relativa calma tra le parti. Il portavoce Saree ha chiarito che l'embargo marittimo si fonda sul principio di "occhio per occhio", evidenziando la natura ritorsiva e la volontà di risposta alle azioni attribuite a Riad da parte dei ribelli.

Le dichiarazioni degli Houthi e l'impatto

Yahya Saree ha specificato che l'istituzione del blocco marittimo è una risposta diretta agli eventi militari più recenti e che la misura sarà applicata senza indugio. Sebbene la dichiarazione, veicolata attraverso i canali ufficiali degli Houthi, abbia sottolineato l'immediatezza dell'azione, non sono stati forniti dettagli operativi specifici sulle modalità di attuazione dell'embargo né sulla sua durata prevista.

Questa mancanza di dettagli lascia aperte diverse interpretazioni sulle reali capacità e intenzioni del gruppo.

La tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita si è notevolmente riaccesa dopo lo scambio di colpi della settimana precedente, segnando una nuova e preoccupante fase nel prolungato conflitto yemenita. Gli Houthi hanno ribadito la loro ferma posizione di ostilità nei confronti di Riad, giustificando il blocco navale come una risposta proporzionata e necessaria alle presunte azioni saudite.

Il contesto del conflitto in Yemen

Gli Houthi sono un influente movimento armato yemenita che ha assunto un ruolo centrale nel devastante conflitto in Yemen. Il gruppo, di orientamento sciita e apertamente sostenuto dall'Iran, esercita il controllo su vaste aree del nord dello Yemen, inclusa la capitale Sanaa.

A partire dal 2015, gli Houthi si sono trovati in contrapposizione diretta con una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita, la cui missione dichiarata è quella di sostenere il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale e di contrastare l'influenza crescente degli Houthi nella regione.

L'Arabia Saudita, alla guida della coalizione, opera in Yemen con l'obiettivo di ristabilire la legittimità del governo riconosciuto e di contenere l'espansione degli Houthi. Il conflitto ha generato una gravissima crisi umanitaria, con milioni di persone bisognose di assistenza, e ha innescato numerosi episodi di tensione internazionale. L'annuncio del blocco navale da parte degli Houthi rappresenta, in questo scenario già complesso, una ulteriore e significativa escalation nelle dinamiche tra le parti coinvolte, con potenziali ripercussioni sulla navigazione e sul commercio nella regione.