Un evento significativo ha segnato la vita personale del Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, che ha unito in matrimonio la sua compagna, Sara. La cerimonia si è svolta nella giornata di ieri, nella suggestiva chiesa di Caulonia, alla presenza dei familiari e degli amici più stretti della coppia. L'evento ha evidenziato il carattere intimo e riservato della celebrazione.

La cerimonia intima a Caulonia

L'unione tra Salvatore Cirillo e Sara è stata caratterizzata da un'atmosfera di grande riservatezza. La scelta di celebrare il rito nuziale a Caulonia, circondati solo dalle persone più care, ha permesso agli sposi di condividere la loro gioia in un contesto sereno e personale.

La partecipazione esclusiva di familiari e amici intimi ha confermato la volontà della coppia di vivere con discrezione questo momento significativo.

Le felicitazioni istituzionali del Consiglio regionale

In occasione delle nozze del loro Presidente, le istituzioni regionali hanno voluto esprimere le più sentite felicitazioni. L'Ufficio di gabinetto, l'Ufficio di presidenza, l'Ufficio del portavoce, il Segretariato generale, la Direzione generale e tutti i dipendenti del Consiglio regionale della Calabria hanno congiuntamente rivolto un messaggio di augurio a Salvatore Cirillo e Sara. Nel messaggio, si è espresso l'auspicio che il loro «cammino intrapreso possa essere ancora più ricco delle gioie, dei progetti e delle soddisfazioni che li attendono», e che continui a essere «guidato da valori autentici e reciproca dedizione», che li hanno accompagnati fino a questo importante momento.

Il profilo politico di Salvatore Cirillo

Salvatore Cirillo ricopre la prestigiosa carica di Presidente del Consiglio regionale della Calabria. La sua elezione a questa importante posizione è avvenuta il 13 novembre 2025, come esponente di Forza Italia. Questo ruolo lo vede impegnato quotidianamente nelle attività legislative e di rappresentanza della regione, consolidando la sua figura come punto di riferimento politico e istituzionale nel panorama calabrese.