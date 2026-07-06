Il 6 luglio 2026, a Ghislarengo, in provincia di Vercelli, è stato ufficialmente presentato il futuro tracciato della Pedemontana piemontese, un'opera infrastrutturale strategica destinata a collegare le province di Biella, Novara e Vercelli. L'evento ha segnato l'avvio dei lavori, come confermato da Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas, che ha sottolineato la puntualità nell'inizio delle operazioni.

«Oggi diamo il via ad un’opera tanto attesa», ha dichiarato Gemme. «Abbiamo partecipato a riunioni propedeutiche alla giornata odierna e stilato un cronoprogramma che prevedeva l'avvio ufficiale dei lavori nei primi giorni di luglio.

Direi quindi che siamo puntuali», ha aggiunto, evidenziando il rispetto delle tempistiche stabilite.

Alla presentazione hanno preso parte diverse figure istituzionali e tecniche di rilievo. Tra gli intervenuti figurano Enrico Bussalino, assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica del Piemonte, in rappresentanza del presidente della Regione Alberto Cirio; Christian Calzolari, responsabile della struttura territoriale Anas Piemonte e Valle d’Aosta; Nicola Meistro, senior vice president di Webuild; e Martina Rinolfi, sindaca di Ghislarengo.

Gemme ha inoltre evidenziato l'importanza di questo specifico lotto della Pedemontana. «Questo è un lotto della Pedemontana che collegherà le tre province di Biella, Novara e Vercelli, darà sicuramente respiro a questi territori e porterà investimenti importanti», ha affermato l'amministratore delegato di Anas, delineando i benefici attesi per l'area.

Un'infrastruttura strategica per il Piemonte

Il nuovo lotto della Pedemontana piemontese si configura come un'infrastruttura di fondamentale importanza per il collegamento e lo sviluppo delle province di Biella, Novara e Vercelli. L'obiettivo primario è quello di migliorare significativamente la viabilità e di stimolare lo sviluppo economico delle aree coinvolte, grazie anche a un consistente piano di investimenti dedicati alla sua realizzazione. L'avvio di questa fase operativa è stato preceduto da un'attenta pianificazione, che ha incluso una serie di incontri tecnici preparatori e la definizione di un cronoprogramma dettagliato, garantendo così una partenza efficiente e organizzata.

Il ruolo centrale di Anas nel progetto

Anas, parte integrante del Gruppo FS Italiane, detiene la responsabilità della progettazione, della realizzazione e della successiva gestione di questa nuova e cruciale infrastruttura. L'azienda ricopre un ruolo strategico nello sviluppo e nell'ammodernamento della rete viaria nazionale, concentrando i propri sforzi su opere che sono vitali per la mobilità e la competitività dei territori. La Pedemontana piemontese si inserisce pienamente in questa visione, rappresentando uno degli interventi prioritari volti a ottimizzare i collegamenti regionali e a ridurre i tempi di percorrenza tra le principali province del Piemonte, contribuendo così a una maggiore fluidità del traffico e a benefici per la collettività.