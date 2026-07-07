La Procura di Udine ha avviato una complessa inchiesta per far luce sulla tragica morte di una neonata, avvenuta lo scorso 30 giugno a Nimis, in provincia di Udine. La piccola è deceduta pochi minuti dopo il ricovero d'urgenza presso l'ospedale di Udine, a seguito di un parto domiciliare avvenuto su espressa volontà dei genitori. L'evento ha immediatamente attivato le procedure giudiziarie per accertare ogni responsabilità.

Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati di due ostetriche che hanno assistito al parto in casa.

Questa misura, qualificata come "atto dovuto", è stata adottata per consentire lo svolgimento di tutti gli accertamenti tecnici irripetibili necessari e per garantire il pieno diritto di difesa a tutte le parti coinvolte, inclusa la facoltà di nominare propri periti di parte. Tale iscrizione permette alle professioniste di partecipare attivamente alle fasi investigative.

Un passaggio cruciale per la ricostruzione dei fatti sarà l'autopsia, disposta dalla Procura e programmata per il 9 luglio. L'esame sarà eseguito presso l'ospedale di Udine da un collegio di medici legali di fiducia del pubblico ministero, composto da Antonello Cirnelli, Pantaleo Greco e Marny Fedrigo. L'obiettivo primario dell'accertamento autoptico è chiarire le cause esatte del decesso della neonata e verificare la correttezza delle procedure assistenziali adottate durante il parto avvenuto nell'ambiente domestico, analizzando tutti gli elementi clinici e assistenziali.

Le Garanzie Legali nell'Inchiesta

L'apertura dell'inchiesta e l'iscrizione delle ostetriche nel registro degli indagati sono passaggi fondamentali per definire le responsabilità. Questa procedura garantisce che ogni aspetto del parto e del successivo decesso sia esaminato con la massima accuratezza. La possibilità per le ostetriche di nominare propri consulenti tecnici rappresenta un pilastro del diritto di difesa, assicurando che la loro prospettiva professionale sia adeguatamente rappresentata durante gli accertamenti.

Gli esiti di questa perizia medico-legale saranno di determinante importanza per orientare il prosieguo delle indagini. L'inchiesta è stata avviata in seguito alla denuncia presentata dai genitori della bambina, i quali cercano risposte sulle circostanze che hanno portato alla prematura scomparsa della figlia. La Procura di Udine si impegna a svolgere tutti gli accertamenti necessari per accertare la verità su questo doloroso evento.