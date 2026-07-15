La Procura di Milano ha avanzato una richiesta formale alla giudice per le indagini preliminari, Lorenza Pasquinelli, per l'attivazione di un incidente probatorio. L'obiettivo centrale di questa iniziativa è disporre una perizia tecnica approfondita sull’incidente aereo che ha tragicamente avuto luogo il 3 ottobre 2021 a San Donato Milanese. L'indagine mira a stabilire con ragionevole certezza se un “lieve spostamento del rudder trim” possa essere stato la causa determinante della caduta del velivolo, un Pilatus Pc-12.

Il disastro aereo costò la vita a tutte le otto persone a bordo, tra cui un bambino di appena un anno e il pilota stesso, il noto magnate romeno Dan Petrescu.

L'istanza, presentata dai pubblici ministeri Mauro Clerici e Paolo Filippini, giunge dopo il rigetto di una precedente richiesta di archiviazione dell'indagine e la conseguente disposizione di ulteriori e più specifici approfondimenti sul sistema di assetto del volo dell'aeromobile.

Il fascicolo investigativo, che inizialmente procedeva contro ignoti, ha ora identificato un indagato: il legale rappresentante della Pilatus Aircraft Ltd, l'azienda aeronautica svizzera costruttrice del velivolo. L'accusa per cui si procede è quella di disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo. La richiesta di perizia tramite incidente probatorio è ritenuta indispensabile anche per garantire alla società indagata la possibilità di partecipare attivamente agli accertamenti, nominando i propri periti di parte attraverso gli avvocati Gabriele Bricchi e Antonio Bana.

L'incidente di San Donato Milanese sotto la lente

Il velivolo privato Pilatus Pc-12 precipitò a San Donato Milanese in una data che resta impressa, il 3 ottobre 2021. L'evento causò la morte di tutte le otto persone che si trovavano a bordo. La Procura milanese intende ora affidare l'incarico di questa cruciale perizia a esperti qualificati in materia di ingegneria e sicurezza aeronautica. La loro missione sarà quella di fare piena luce sulla dinamica dell'incidente, verificando in particolare se il presunto movimento del rudder trim abbia effettivamente giocato un ruolo determinante nell'accaduto, portando alla perdita di controllo del mezzo.

Il meccanismo dell'incidente probatorio

L'incidente probatorio rappresenta uno strumento fondamentale nel codice di procedura penale italiano.

Esso permette l'acquisizione di prove in un contesto di contraddittorio tra le parti, anticipando l'eventuale fase dibattimentale del processo. Questo istituto giuridico si rivela particolarmente utile quando sussiste il rischio concreto che una prova possa disperdersi o che la sua acquisizione in un momento successivo possa risultare compromessa o impossibile. Durante lo svolgimento dell'incidente probatorio, tutte le parti coinvolte hanno la facoltà di nominare i propri consulenti tecnici di fiducia e di partecipare attivamente a tutti gli accertamenti. Questa procedura è essenziale per assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa e del fondamentale principio del contraddittorio, elementi cardine di un giusto processo.