Una donna di 49 anni è stata protagonista di un drammatico episodio nel pomeriggio del 15 luglio 2026, quando è stata soccorsa in gravi condizioni dopo essere rimasta in difficoltà nelle acque di un lago artificiale. L'accaduto si è verificato all'interno del Parco delle Cave, una vasta area verde situata nella periferia Sud-Ovest di Milano. L'allarme è scattato poco dopo le ore 16, concentrando l'attenzione sulla Cava Cabassi, un punto specifico del parco noto per la presenza di un piccolo molo e una spiaggetta, particolarmente frequentati durante i mesi estivi.

La donna, dopo essersi immersa, non è più riemersa, scatenando l'immediata mobilitazione dei soccorsi. Il recupero è stato effettuato con prontezza dal Nucleo Speleo-alpino-fluviale dei Vigili del fuoco, un'unità specializzata in interventi in ambienti acquatici e impervi. Una volta riportata a riva, il personale del 118 ha avviato sul posto le manovre di rianimazione, cruciali per stabilizzare le sue condizioni. Successivamente, la 49enne è stata trasportata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata a causa della gravità del suo stato di salute.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

L'efficacia dell'intervento dei soccorsi è stata fondamentale per la donna.

Il Nucleo Speleo-alpino-fluviale dei Vigili del fuoco ha dimostrato la sua specializzazione, riuscendo a localizzare e recuperare la persona in difficoltà. Contestualmente, l'equipe medica del 118 ha fornito un supporto vitale immediato, eseguendo le procedure di rianimazione che hanno permesso di mantenere in vita la vittima prima del suo trasferimento ospedaliero. Le sue condizioni rimangono gravi, e i medici stanno monitorando attentamente il suo quadro clinico.

Dinamica dell'accaduto e indagini in corso

La dinamica dell'accaduto è ancora oggetto di approfonditi accertamenti. La Polizia Locale è impegnata nella ricostruzione precisa degli eventi che hanno portato la donna a trovarsi in difficoltà nelle acque della Cava Cabassi.

Le indagini mirano a chiarire ogni dettaglio per comprendere le circostanze esatte che hanno preceduto il mancato riemergere della 49enne e le cause che hanno determinato le sue attuali gravi condizioni. Ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti viene esaminato con attenzione.

Il Parco delle Cave: un'oasi verde con aree frequentate

Il Parco delle Cave, scenario dell'incidente, rappresenta una delle più significative aree verdi di Milano. Esteso nella periferia Sud-Ovest, il parco è caratterizzato dalla presenza di diversi laghi artificiali, nati da antiche cave, che oggi offrono un habitat naturale e spazi per il tempo libero. La Cava Cabassi, in particolare, è un punto di riferimento per i frequentatori, grazie al suo piccolo molo e alla spiaggetta che attirano residenti e visitatori, specialmente durante la stagione calda. La sua popolarità, tuttavia, richiede sempre la massima attenzione e prudenza nell'utilizzo delle sue acque.