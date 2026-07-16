Un tragico incidente sul lavoro ha colpito Montesano Salentino, in provincia di Lecce, dove un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è deceduto il 16 luglio 2026. La causa è stata una scarica elettrica mentre l'uomo era impegnato in lavori di installazione della fibra ottica. L'evento fatale si è verificato alle ore 13:31, mentre l'operaio si trovava su una scala, operando su un palo della luce elettrica pubblica.

Dinamica dell'incidente

L'operaio lavorava per una ditta di Napoli, specializzata nell'installazione di impianti per la fibra ottica.

Durante l'intervento, una scarica elettrica lo ha raggiunto improvvisamente. L'uomo stava eseguendo le operazioni su un palo della luce pubblica, posizionato su una scala, quando è stato colpito. L'incidente ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza nei cantieri.

Interventi e indagini

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri per i primi rilievi. Si sono uniti a loro gli ispettori dello Spesal, incaricati di verificare il rispetto delle normative di sicurezza e le procedure operative. Presente anche il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie. Le autorità hanno avviato un'indagine approfondita per chiarire la dinamica e determinare le esatte cause della scarica elettrica che ha provocato la morte dell'operaio.

Accertamenti e responsabilità

La ditta coinvolta, con sede a Napoli, opera nel settore dell'installazione di impianti per la fibra ottica. Gli accertamenti tecnici e le indagini proseguiranno per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi. L'obiettivo è valutare eventuali responsabilità e prevenire il ripetersi di simili tragedie, garantendo maggiore sicurezza per i lavoratori in settori a rischio.