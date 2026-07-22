Una tragica fatalità ha colpito Galatone, in provincia di Lecce, la mattina del 22 luglio 2026. Antonio Giustizieri, un operaio di 58 anni, è deceduto in un incidente sul lavoro avvenuto nella zona industriale della città. L'uomo, dipendente della ditta Sud Segnal, attiva nel settore della sicurezza stradale, è precipitato da un'altezza di circa sette metri mentre operava all'interno di un capannone aziendale.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per Giustizieri non c'è stato purtroppo nulla da fare. La caduta, da un'altezza così considerevole, si è rivelata fatale.

Sul luogo della tragedia sono giunti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri, che hanno avviato i rilievi di rito e le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Dinamica dell'incidente e accertamenti in corso

L'incidente si è consumato durante le normali attività lavorative all'interno del capannone. Antonio Giustizieri, secondo le prime ricostruzioni, era impegnato in mansioni per conto della Sud Segnal quando è avvenuta la drammatica caduta dal solaio. L'impatto, dopo un volo di circa sette metri, non ha lasciato scampo all'operaio. Gli ispettori dello Spesal, in collaborazione con i carabinieri, stanno ora conducendo approfonditi accertamenti per definire con precisione la dinamica e verificare il pieno rispetto delle norme di sicurezza sul luogo di lavoro.

Il ruolo dello Spesal e la prevenzione nel Salento

L'intervento di Spesal e carabinieri in casi di incidenti sul lavoro è una procedura standard e fondamentale per la tutela della sicurezza. Lo Spesal, acronimo di Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, è un'unità operativa delle ASL con il compito di vigilare, prevenire e promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. In situazioni di incidenti mortali, come quello che ha colpito Galatone, il loro intervento è cruciale per raccogliere tutti gli elementi utili a stabilire eventuali responsabilità e assicurare l'applicazione delle normative vigenti in materia di prevenzione infortuni.

Questo tragico evento si aggiunge ad altri incidenti sul lavoro recenti nella regione. Tali episodi evidenziano l'importanza costante della vigilanza e della prevenzione in ogni ambito lavorativo, per garantire ambienti più sicuri e scongiurare nuove tragedie.