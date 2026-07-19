Il Comune di Genova ha dato il via ai lavori per la realizzazione di due nuove aree gioco all'interno del parco di Villa Centurione-Doria, nel quartiere di Pegli. L'intervento è cominciato con la demolizione della prima struttura esistente, segnando l'inizio di un percorso volto a sostituire due spazi ludici che versavano da tempo in condizioni di degrado diffuso. L'obiettivo è creare nuovi ambienti inclusivi e stimolanti, destinati a tutti i bambini e le loro famiglie. L'investimento economico complessivo stanziato dall'amministrazione per questi specifici interventi a Villa Centurione-Doria ammonta a circa 140 mila euro.

Obiettivi e dichiarazioni istituzionali

Le future aree gioco sono state concepite per garantire accessibilità e gratuità, principi ritenuti cardine nella gestione degli spazi pubblici cittadini. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha enfatizzato l'importanza di questi luoghi nella vita quotidiana dei quartieri, affermando: “Le aree gioco sono parte integrante della vita dei quartieri: sono spazi frequentati ogni giorno da bambine, bambini e famiglie e, per questo, richiedono un'attenzione costante da parte di chi amministra la città”. L'assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni, Massimo Ferrante, ha aggiunto che il progetto in corso porterà, entro la fine dell'anno, alla creazione di due nuove aree gioco che saranno “all'avanguardia sotto ogni punto di vista: accessibilità e fruibilità, comfort, sicurezza”.

A seguito dell'approvazione da parte della Giunta comunale, le prime demolizioni sono già state avviate con l'intento di accelerare i tempi e permettere l'inizio dei lavori non appena la procedura di affidamento dell'appalto sarà completata. L'amministrazione mira a offrire spazi moderni e sicuri, rispondendo così alle esigenze manifestate dalle famiglie del quartiere.

Un piano più ampio di riqualificazione urbana

La riqualificazione delle aree gioco di Villa Centurione-Doria si inserisce in un piano d'intervento più ampio promosso dal Comune di Genova, finalizzato al miglioramento della qualità degli spazi pubblici dedicati a bambini e famiglie. Il Piano triennale dei lavori pubblici per l'annualità 2026 ha previsto uno stanziamento complessivo di 250 mila euro per la rigenerazione di due aree verdi cittadine: quella nel parco di Villa Centurione-Doria a Pegli e quella dei giardini San Biagio di via Romairone a San Quirico.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica, approvato dalla giunta comunale su proposta dell'assessore Ferrante, delinea interventi di manutenzione straordinaria e rigenerazione urbana. L'obiettivo è rafforzare la rete degli spazi pubblici gratuiti dedicati al gioco, all'incontro e alla socialità nei quartieri.

Le risorse necessarie per questi interventi erano già state allocate nel Piano triennale, e l'approvazione del progetto di fattibilità rappresenta il primo passo amministrativo verso la concreta realizzazione dei lavori. L'assessore Massimo Ferrante ha sottolineato come le aree gioco siano tra gli spazi pubblici per i quali pervengono più frequentemente richieste e segnalazioni da parte dei cittadini, evidenziando la loro carenza, usura o la necessità di aggiornamento.

Ha ribadito la volontà dell'amministrazione di proseguire in questa direzione, investendo nella rigenerazione degli spazi pubblici per creare luoghi sempre più accoglienti per i più piccoli e le loro famiglie.