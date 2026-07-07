Un'indagine coordinata dalla Procura di Bari e condotta dalla Guardia di Finanza ha portato a perquisizioni nelle sedi della SSC Bari, della SSC Napoli e della Filmauro srl. Al centro dell'inchiesta figurano Luigi De Laurentiis, attuale amministratore unico della SSC Bari, e suo padre Aurelio De Laurentiis, presidente del consiglio di amministrazione del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Entrambi sono indagati per gravi reati.

Le accuse mosse ai due dirigenti riguardano le false comunicazioni sociali, specificamente connesse al bilancio dell'esercizio 2024 della società calcistica barese, e la bancarotta fraudolenta.

Quest'ultima accusa è strettamente collegata alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata a seguito della dichiarata insolvenza della società sportiva pugliese. Le operazioni di perquisizione mirano all'acquisizione di documentazione essenziale per chiarire la posizione degli indagati e verificare le dinamiche della gestione finanziaria della società.

L'inchiesta e le attività investigative

Le attività investigative si concentrano con particolare attenzione sulle operazioni finanziarie e sui documenti contabili della SSC Bari. Un focus specifico è posto sul bilancio 2024, cruciale per l'accertamento delle presunte irregolarità. Gli inquirenti mirano a stabilire se vi siano state condotte illecite nella gestione amministrativa che abbiano contribuito a determinare la grave situazione di insolvenza della società.

La Filmauro srl, di cui Aurelio De Laurentiis è legale rappresentante, è anch'essa coinvolta nelle verifiche per delineare il quadro completo delle responsabilità.

Il contesto societario

La SSC Bari è la società calcistica al centro dell'indagine, con sede nella città pugliese. La SSC Napoli, una delle principali realtà sportive italiane, e la Filmauro srl sono anch'esse parte del contesto investigativo. Entrambe le società calcistiche sono riconducibili alla famiglia De Laurentiis, con una connessione diretta tra gli indagati e le entità coinvolte. La Filmauro srl, fondata nel 1975, svolge un ruolo significativo non solo nella produzione e distribuzione cinematografica, ma anche come holding che detiene partecipazioni nelle società calcistiche.

La sua struttura societaria e la sua posizione strategica sono considerate elementi centrali per le verifiche in corso, in quanto la Filmauro rappresenta il fulcro delle attività imprenditoriali della famiglia De Laurentiis.