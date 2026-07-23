Sono iniziate il 23 luglio 2026 le operazioni di varo del nuovo ponte sull’Arno, un’infrastruttura strategica che collegherà Capraia e Limite con Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze. L’intervento si inserisce nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’asse viario di collegamento tra la Strada Statale 67 “Tosco Romagnola” e la Strada Provinciale 106, un progetto che coinvolge attivamente anche il comune di Empoli.

Il ponte avrà una lunghezza complessiva di 300 metri, suddivisa in quattro campate. La campata principale, lunga 150 metri, è caratterizzata da una struttura ad arco in acciaio.

Il progetto complessivo prevede la creazione di un nuovo percorso viario di 1,8 chilometri, al quale si affiancherà una pista ciclabile di circa 1,9 chilometri. Quest’ultima, adiacente alla viabilità principale, mira a rafforzare i collegamenti ciclabili tra le due sponde dell’Arno, promuovendo una mobilità più sostenibile.

Fasi di realizzazione e quadro finanziario

La prima fase delle operazioni di varo prenderà il via il 25 luglio 2026 e si protrarrà per circa due o tre giorni. In questa fase iniziale, circa 100 dei 300 metri totali dell’opera saranno varati, utilizzando una tecnica a spinta tramite pistoni idraulici, specificamente per la campata ad arco. Successivamente, si procederà al completamento del montaggio dell’impalcato e dell’arco, in attesa della seconda fase di varo, prevista tra circa sei mesi.

L’opera rappresenta un investimento complessivo di 31,7 milioni di euro. Il finanziamento è stato assicurato da Anas, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dai Comuni di Capraia e Limite, Empoli, Montelupo Fiorentino e Vinci. Ciascuno di questi quattro comuni ha contribuito al cofinanziamento con un apporto di 600.000 euro.

Impatto territoriale e benefici per la mobilità

Il nuovo tracciato viario avrà origine da una nuova intersezione a rotatoria sulla SS67 in località Fibbiana. Proseguirà poi costeggiando l’abitato, per connettersi a una seconda rotatoria all’altezza di via del Campo. Dopo aver oltrepassato l’Arno tramite il nuovo ponte, il percorso si concluderà con una terza rotatoria sulla SP106 nel Comune di Capraia e Limite.

I sindaci dei quattro comuni coinvolti hanno evidenziato come “l’avvio delle operazioni di varo del nuovo ponte sull’Arno rappresenti un passaggio decisivo nella realizzazione di un’opera attesa da anni, un’infrastruttura strategica per l’intera area che consentirà di mettere in sicurezza il nostro territorio e di migliorare in modo significativo la mobilità tra i comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino, Empoli e Vinci”.

Il progetto si inserisce pienamente nella visione d’insieme dei quattro comuni, già delineata con il Piano Strutturale Intercomunale. L’obiettivo è promuovere una mobilità più moderna, sicura e sostenibile, capace di limitare il traffico pesante nei centri abitati e di rafforzare lo sviluppo infrastrutturale dell’area.