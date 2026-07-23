Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si è riunito presso il Commissariato del Governo di Trento, presieduto dal prefetto Isabella Fusiello. All'incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell'ordine, rappresentanti delle istituzioni locali e delle categorie economiche. Tema centrale: il rafforzamento della sicurezza in città, con particolare attenzione ai presidi notturni e ai controlli serali e notturni.

Tra i principali interventi annunciati figurano il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, l'incremento dell'illuminazione pubblica e una stretta sui controlli nelle aree più sensibili.

Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, ha illustrato i recenti interventi per il decoro e la sicurezza urbana, inclusa l'installazione di telecamere di ultima generazione in zone strategiche come piazza Dante, corso Buonarroti e il centro storico. Prevista inoltre la riqualificazione dell'area retrostante il Grand Hotel Trento.

Controlli e iniziative per la sicurezza

Il questore Nicola Zupo ha confermato la prosecuzione del servizio "Volante Dante" per tutto il mese di agosto, sottolineando come l'attività investigativa abbia permesso di individuare gli autori del 95% delle recenti spaccate ai danni dei commercianti. Sono state condivise ulteriori misure con le associazioni di categoria, tra cui il rilancio dello "Sportello Sicurezza Anticrimine" e il potenziamento del protocollo "Mille Occhi sulla Città" tramite l'impiego della vigilanza privata.

Previsti anche finanziamenti provinciali per la sicurezza passiva delle attività economiche.

Aree sensibili: da Piazza Dante alla Portela

Le nuove telecamere e i controlli rafforzati interesseranno in particolare piazza Dante, corso Buonarroti, il centro storico e l'area della Portela. Questi interventi mirano a prevenire efficacemente episodi di microcriminalità e a garantire una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle zone più frequentate. Le misure annunciate rappresentano una risposta concreta alle richieste di maggiore sicurezza da parte di cittadini e commercianti, con l'obiettivo di migliorare il decoro urbano e la vivibilità degli spazi pubblici a Trento.