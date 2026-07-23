Prende forma e consistenza in Molise la 'Torre Covid', una nuova e strategica struttura sanitaria destinata a diventare il centro pandemico regionale. L'annuncio è stato dato dal consigliere regionale ed ex assessore Michele Iorio, che ha illustrato i dettagli di un progetto cruciale per la sanità del territorio. La struttura sorgerà attigua all'ospedale Cardarelli di Campobasso, concepita per affrontare future emergenze sanitarie con un approccio autonomo e moderno.

Il progetto prevede quattordici posti letto di terapia intensiva e ventuno di terapia sub-intensiva, elementi fondamentali per la gestione di casi complessi.

Saranno inoltre presenti una sala operatoria, servizi avanzati di diagnostica per immagini e tutti gli spazi necessari per garantire un'assistenza completa ai pazienti affetti da malattie infettive, anche in presenza di altre patologie. Questa dotazione permetterà di gestire efficacemente le emergenze senza sovraccaricare le strutture esistenti.

Un modello autonomo per la sanità molisana

Michele Iorio ha evidenziato come la Torre Covid rappresenti una soluzione innovativa, progettata per assicurare cure adeguate durante eventuali future pandemie senza compromettere l'attività ordinaria degli ospedali pubblici. "Il suo valore aggiunto risiede proprio nella separazione fisica dall'ospedale principale, un aspetto cruciale per evitare di bloccare l'assistenza ai pazienti non contagiati", ha spiegato Iorio.

Questa autonomia è vista come un pilastro per la resilienza del sistema sanitario regionale.

L'esperienza della pandemia da Covid ha lasciato insegnamenti chiari. Uno dei principali è la necessità per il Molise di non concentrare l'intera offerta sanitaria in un unico presidio. Una nuova emergenza pandemica, infatti, potrebbe altrimenti compromettere l'intero sistema regionale. Da qui l'imperativo di dotarsi di un centro pandemico autonomo e separato, capace di limitare il rischio di diffusione dei contagi e garantire, allo stesso tempo, la continuità delle cure per tutti gli altri pazienti.

Strategia regionale e continuità assistenziale

La realizzazione della Torre Covid si inserisce in una più ampia strategia volta a rafforzare la capacità di risposta del sistema sanitario molisano.

L'obiettivo è dotare la regione di strutture dedicate e autonome, specificamente attrezzate per la gestione delle malattie infettive e delle situazioni pandemiche. La separazione fisica della Torre Covid dall'ospedale Cardarelli è considerata un elemento chiave per assicurare la continuità dell'assistenza sanitaria a tutti i cittadini, anche in scenari di crisi. Questo approccio mira a tutelare sia i pazienti affetti da patologie infettive sia coloro che necessitano di cure ordinarie, garantendo che nessuna emergenza possa paralizzare l'intero sistema.