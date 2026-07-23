L'Università degli Studi del Molise (Unimol) ha ufficialmente aperto le candidature per l'anno accademico 2026-2027, pubblicando il bando di selezione per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie. L'iniziativa, gestita dal Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, introduce una nuova offerta formativa nel settore. Il documento è stato reso disponibile sull'Albo di Ateneo lunedì 20 luglio 2026, identificato con il numero di repertorio 350. Gli studenti interessati hanno tempo fino al 10 settembre 2026, alle ore 12:00, per inoltrare la propria domanda di partecipazione.

L'offerta didattica per il prossimo anno accademico comprende cinque percorsi di studio fondamentali per la formazione di professionisti sanitari. I corsi disponibili sono: Infermieristica (L/SNT1), Fisioterapia (L/SNT2), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3), e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4). A questi si aggiunge, come novità assoluta per l'anno accademico 2026-2027, il corso in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare (L/SNT3). La procedura di candidatura è esclusivamente online e deve essere completata attraverso il Portale Studenti Unimol, dove è disponibile la sezione dedicata. Ogni aspirante studente può indicare fino a un massimo di tre opzioni di corso, in ordine di preferenza, per l'immatricolazione.

Modalità di ammissione e scadenze

Il test di ammissione per i corsi di laurea delle professioni sanitarie si svolgerà il 16 settembre 2026. Le informazioni dettagliate riguardanti l'orario di inizio della prova, le specifiche modalità di svolgimento e i contenuti del test saranno comunicate in un secondo momento. Queste verranno rese note tramite un apposito decreto rettorale, che andrà a integrare il bando già pubblicato, in attesa delle necessarie indicazioni ministeriali. Si sottolinea che il termine ultimo per la presentazione delle domande, fissato per il 10 settembre 2026 alle ore 12:00, è da considerarsi perentorio e improrogabile.

Il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”

Il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio” dell'Università degli Studi del Molise si distingue per il suo impegno nella formazione e nella ricerca avanzata nel campo delle scienze mediche e sanitarie. La missione del Dipartimento è promuovere l'innovazione didattica e preparare professionisti sanitari altamente qualificati, capaci di rispondere efficacemente sia alle esigenze specifiche del territorio sia alle continue evoluzioni del settore sanitario. L'ampia offerta formativa include non solo i corsi di laurea triennali e magistrali, ma anche master e diverse attività di ricerca, garantendo agli studenti una preparazione completa e all'avanguardia per intraprendere una carriera di successo nelle professioni sanitarie.