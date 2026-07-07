Un tragico incidente ha scosso la comunità di Signa, in provincia di Firenze, nel pomeriggio del 5 luglio 2026. Un pescatore di 53 anni, di origine cinese e residente a Campi Bisenzio, è stato ritrovato senza vita in uno dei laghetti del Parco dei Renai. Le ricerche erano state avviate dopo la sua scomparsa, avvenuta mentre l'uomo era intento a pescare nelle acque del lago.

La dinamica dell'incidente fatale

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava svolgendo la sua attività di pesca quando, in un momento di sfortunata distrazione o imprevisto, avrebbe perso la canna da pesca.

Nel tentativo, purtroppo vano, di recuperare l'attrezzatura, è precipitato nelle acque del laghetto e non è più riuscito a riemergere. La rapidità con cui si è consumata la tragedia ha reso impossibili i soccorsi immediati da parte di terzi.

Il personale medico del 118, giunto prontamente sul luogo dell'accaduto, ha potuto solamente constatare il decesso del 53enne, accertando che la causa della morte è stata l'annegamento. Un epilogo drammatico per una giornata che doveva essere dedicata al relax e alla passione per la pesca.

L'intervento delle squadre di soccorso

Le operazioni di ricerca e recupero sono state complesse e hanno visto l'impiego coordinato di diverse forze. I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti con le loro squadre specializzate, inclusi i sommozzatori, il cui ruolo è stato cruciale per individuare e recuperare il corpo dell'uomo dalle profondità del lago.

La loro professionalità e tempestività sono state fondamentali in una situazione così delicata.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Signa, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire con precisione ogni dettaglio della vicenda. Le indagini mirano a confermare la dinamica accidentale dell'evento, escludendo altre ipotesi.

Il Parco dei Renai: scenario della tragedia

Il Parco dei Renai, noto per essere un'importante area verde e ricreativa nel comune di Signa, è un luogo frequentato da residenti e visitatori. All'interno del parco si trovano diversi laghetti artificiali, spesso utilizzati per attività sportive e di svago, tra cui appunto la pesca. La bellezza del luogo contrasta oggi con il dolore per la vita spezzata in uno dei suoi specchi d'acqua, trasformando un luogo di serenità in teatro di una tragica fatalità.

Questo drammatico evento serve da monito sulla necessità di massima prudenza in prossimità di specchi d'acqua, anche in contesti apparentemente sicuri come un parco attrezzato. La comunità locale si stringe attorno al dolore dei familiari della vittima.