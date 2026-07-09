La Corte d'Assise di Macerata ha condannato Massimo Malavolta all'ergastolo per l'omicidio della moglie, Emanuela Massicci, avvenuto il 19 dicembre 2024 a Ripaberarda di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno. La difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocata Saveria Tarquini, ha annunciato l'intenzione di presentare appello non appena saranno depositate le motivazioni della sentenza.

L'avvocata Tarquini ha ribadito la strategia difensiva, costruita fin dal primo grado per preparare i successivi ricorsi. "Aspettiamo le motivazioni della sentenza e poi faremo appello.

Abbiamo lavorato in primo grado proprio per costruire un appello e un eventuale ricorso in Cassazione fatti bene", ha dichiarato il legale. La linea difensiva si è concentrata sulle condizioni neurologiche di Malavolta, sostenendo l'esistenza di un "danno cerebrale enorme" supportato da "prova scientifica". Tuttavia, i giudici hanno ritenuto che tale quadro clinico non abbia compromesso la capacità di intendere e di volere dell'imputato. Tarquini ha spiegato: "Per loro, anche in presenza di un cervello danneggiato e di altri fattori, questo non determina automaticamente la perdita della capacità di intendere".

La perizia del medico legale della difesa

Il medico legale Claudio Cacaci, consulente della difesa, ha rafforzato questa posizione, richiamando gli accertamenti diagnostici.

Dopo una prima risonanza magnetica giudicata nella norma, è stato richiesto un esame a tre Tesla, dal quale è emerso un "grande danno cerebrale", con un quadro radiologico "enormemente compromesso rispetto all'età del paziente e molto diverso da quanto risultava in precedenza". Secondo Cacaci, questi elementi scientifici saranno cruciali nell'impugnazione della sentenza, con l'obiettivo di far rivalutare, nei successivi gradi di giudizio, il peso del quadro neurologico sulla capacità di intendere e di volere di Malavolta al momento dei fatti.

Il processo di appello per l'ergastolo

L'ordinamento giudiziario italiano prevede la possibilità per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di primo grado, in particolare quelle che comminano l'ergastolo.

Il processo si svolge davanti a una Corte d'Assise d'Appello, che riesamina sia gli aspetti di merito che quelli di diritto della decisione. La Corte può confermare, riformare o annullare la sentenza, valutando anche eventuali nuove prove o perizie. Questa possibilità rappresenta una garanzia fondamentale del diritto di difesa, assicurando un riesame delle condizioni personali e processuali dell'imputato.