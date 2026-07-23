Una tragedia ha scosso la comunità di Teolo, in provincia di Padova, nella mattinata di giovedì 23 luglio 2026. Un uomo di 85 anni, residente ad Abano Terme, ha perso la vita all'interno di un cantiere edile. L'anziano si trovava al lavoro in un'abitazione privata quando è stato colto da un malore improvviso, cadendo a terra e battendo violentemente la testa.

L'incidente si è verificato mentre l'uomo, dipendente della ditta a conduzione familiare del figlio, stava operando al primo livello dell'edificio. L'allarme è stato lanciato intorno alle 10:00, innescando l'immediato intervento dei sanitari del 118.

Nonostante la tempestività dei soccorsi e tutti i tentativi di rianimazione, per l'85enne non c'è stato purtroppo nulla da fare: il decesso è avvenuto sul luogo dell'accaduto.

A seguito della drammatica vicenda, l'intera area del cantiere è stata prontamente posta sotto sequestro. Questa misura è stata adottata per consentire alle autorità competenti di effettuare tutti gli accertamenti del caso e di ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Bastia di Rovolon, che hanno avviato le prime indagini per raccogliere testimonianze e elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Parallelamente, è giunto il personale dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro), un organo fondamentale per la verifica del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere.

Gli accertamenti in corso sono finalizzati a chiarire ogni dettaglio dell'episodio che ha portato alla morte dell'anziano lavoratore. Le verifiche mirano a valutare eventuali responsabilità e a stabilire se tutte le procedure di sicurezza fossero state correttamente implementate e rispettate. Il mantenimento del sequestro sull'area dell'incidente è essenziale per garantire la completezza delle indagini e delle necessarie verifiche tecniche.

Il ruolo cruciale dello Spisal per la sicurezza

Lo Spisal, parte integrante delle Aziende ULSS, svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sua missione è quella di tutelare i lavoratori attraverso controlli sistematici e interventi mirati.

Il personale dello Spisal effettua ispezioni regolari nei cantieri edili e nelle diverse tipologie di aziende, con l'obiettivo di accertare la conformità alle normative vigenti. In situazioni come quella verificatasi a Teolo, l'intervento dello Spisal è cruciale: oltre a verificare eventuali violazioni delle norme, il servizio si impegna attivamente a promuovere una cultura della sicurezza dei lavoratori, fornendo indicazioni e supporto per prevenire futuri incidenti e garantire ambienti di lavoro più protetti e conformi agli standard di legge.