Una tragedia ha colpito Marina di Sibari, in Calabria, dove un uomo di 78 anni, identificato con le iniziali U.B., originario di Acquaformosa ma residente a Salerno, è deceduto in seguito a un malore improvviso mentre si trovava in mare. L'episodio ha generato immediata apprensione tra i presenti sulla spiaggia, che hanno assistito alla scena.

L'intervento dei soccorsi e il decesso

La prontezza dei bagnanti è stata determinante: alcuni di loro hanno immediatamente lanciato l'allarme, attivando la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunte rapidamente le ambulanze del 118, provenienti dalle postazioni di Cassano e Trebisacce, affiancate dall'elisoccorso.

Nonostante la celerità dell'intervento e i disperati tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per l'uomo non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul luogo della tragedia.

Il ruolo delle autorità e la prontezza dei soccorsi

Per gli accertamenti di rito e la gestione della delicata situazione, sono intervenuti anche i Carabinieri, la Capitaneria di Porto di Corigliano e gli agenti della Polizia Locale. La Capitaneria di Porto di Corigliano, ente preposto alla sicurezza marittima, opera costantemente lungo le coste calabresi, svolgendo funzioni di controllo e intervento in caso di emergenze in mare. Parallelamente, il servizio di elisoccorso e le unità del 118 rappresentano un presidio fondamentale per l'assistenza sanitaria urgente sul territorio, coordinandosi efficacemente con le altre forze dell'ordine e le autorità locali per affrontare tempestivamente ogni tipo di incidente o malore.

La mobilitazione congiunta di questi enti evidenzia la consolidata efficienza delle strutture operative locali nel rispondere a situazioni critiche che possono verificarsi sulle spiagge, specialmente durante la stagione estiva, quando l'afflusso di persone aumenta sensibilmente.