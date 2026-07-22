La regione Marche è stata colpita da una violenta ondata di maltempo, causando danni estesi e disagi significativi in diverse località. Le intense piogge hanno provocato allagamenti diffusi, rendendo critica la situazione, in particolare nei territori di Senigallia, Ostra, Ostra Vetere, Barbara e Trecastelli. Le autorità locali hanno segnalato criticità quali strade invase dall’acqua, smottamenti e gravi difficoltà per la circolazione, compromettendo la viabilità e la sicurezza dei residenti.

Richiesta di riconoscimento dello stato di calamità

Data la gravità della situazione e l'entità dei danni causati dal maltempo, la Regione Marche ha avviato una valutazione per il riconoscimento ufficiale dello stato di calamità naturale.

L'obiettivo è ottenere strumenti straordinari e risorse dedicate, essenziali per affrontare le conseguenze e sostenere i territori colpiti. Si sta monitorando la quantificazione dei danni subiti da infrastrutture pubbliche e abitazioni private. Le istituzioni regionali hanno sottolineato l’importanza di un intervento rapido e coordinato per garantire la sicurezza dei cittadini e avviare le procedure di ripristino e messa in sicurezza.

Zone più colpite e interventi di soccorso

Le aree con maggiori disagi si trovano prevalentemente nella provincia di Ancona. Qui, le squadre di soccorso, inclusi vigili del fuoco e Protezione Civile, sono intervenute con prontezza per liberare le strade, assistere la popolazione e ripristinare la viabilità.

Le autorità stanno raccogliendo le segnalazioni di danni e le richieste di aiuto da cittadini e amministrazioni locali, per avere un quadro completo e prioritizzare gli interventi. La Regione Marche ha ribadito la necessità di un coordinamento efficace tra tutti gli enti coinvolti: dagli enti locali alla Protezione Civile, fino al governo. Questo coordinamento è fondamentale per gestire l’attuale emergenza maltempo e definire le modalità di accesso e l'allocazione degli eventuali fondi disponibili, garantendo una risposta unitaria e tempestiva.