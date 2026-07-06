Una notte di festa e celebrazioni ha animato le strade di Foggia tra il 4 e il 5 luglio 2026, quando la comunità marocchina residente in città è scesa in strada per festeggiare un traguardo storico. L'occasione è stata la qualificazione della nazionale di calcio del Marocco ai quarti di finale dei Campionati del Mondo FIFA 2026, ottenuta grazie a una convincente vittoria per tre a zero contro il Canada.

Centinaia di cittadini di origine marocchina si sono riversati nelle piazze e lungo le principali arterie del centro cittadino. Qui hanno dato vita a caroselli di auto, intonato cori, diffuso musica e ballato, trasformando le vie in un vivace scenario di gioia.

Le manifestazioni di entusiasmo sono proseguite per gran parte della notte, coinvolgendo intere famiglie, giovani e anziani, in un clima di vibrante partecipazione. Le bandiere del Marocco hanno sventolato in ogni angolo, colorando la città mentre la nazionale si prepara ora ad affrontare la Francia nel prossimo decisivo incontro dei quarti di finale.

I festeggiamenti a Foggia: dettagli e partecipazione

I festeggiamenti si sono svolti in modo esemplare, senza registrare particolari criticità per l’ordine pubblico. La massiccia presenza di partecipanti ha reso l’evento ampiamente visibile in diversi punti della città, testimoniando la forte coesione della comunità marocchina. Questa ha voluto così sottolineare l’importanza del prestigioso risultato sportivo raggiunto dalla propria nazionale.

I caroselli e i canti hanno rappresentato un significativo momento di aggregazione, rafforzando i legami e la condivisione di un successo che ha unito intere famiglie in un'unica grande celebrazione.

La comunità marocchina e il legame con la nazionale

La comunità marocchina rappresenta una delle presenze straniere più numerose e attive a Foggia. La partecipazione entusiasta ai festeggiamenti per la qualificazione della nazionale ai quarti di finale del Campionato del Mondo FIFA 2026 ha messo in luce il profondo legame con il paese d’origine e il desiderio di condividere i successi sportivi anche a migliaia di chilometri di distanza. L'intera manifestazione si è svolta in maniera ordinata e pacifica, senza che si verificassero segnalazioni di disagi o problemi di sicurezza, a conferma della maturità e del rispetto delle regole da parte dei partecipanti.