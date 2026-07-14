Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha preso parte alle solenni celebrazioni per il settantesimo anniversario della fondazione di Alba Adriatica, un evento che ha rappresentato un'occasione per ribadire l'importanza cruciale delle azioni intraprese a tutela e salvaguardia della costa abruzzese. La cerimonia, svoltasi nella stessa Alba Adriatica, ha visto una nutrita partecipazione di autorità locali e cittadini, uniti nel festeggiare questo significativo traguardo.

Nel suo intervento, il presidente Marsilio ha dichiarato con fermezza che «il futuro della costa è stato salvato grazie agli interventi messi in campo», sottolineando come tali opere abbiano scongiurato un destino ben più critico.

Ha inoltre rievocato le difficoltà significative che hanno caratterizzato gli anni precedenti, quando l'avanzare inesorabile dell'erosione costiera minacciava seriamente l'integrità del litorale e, di conseguenza, la vitalità economica delle comunità locali che dipendono fortemente dal mare.

Interventi Strategici per la Tutela del Litorale

Durante la cerimonia, Marsilio ha posto l'accento sull'impegno profuso dalla Regione Abruzzo, che ha investito risorse economiche ingenti per contrastare il persistente fenomeno dell'erosione. Questo problema, infatti, ha da tempo rappresentato una seria minaccia per le rinomate località balneari abruzzesi, mettendo a rischio non solo l'ambiente naturale ma anche l'intero indotto turistico.

Il presidente ha evidenziato i risultati tangibili di questi sforzi, affermando che «sono stati salvati chilometri di litorale e posti di lavoro», un dato che testimonia l'efficacia delle opere realizzate. Ha altresì rimarcato il valore strategico del turismo per l'economia regionale, riconoscendo come la protezione della costa sia fondamentale per la sua prosperità. Marsilio ha espresso un sentito ringraziamento alle amministrazioni comunali, elogiando la loro esemplare collaborazione nella gestione delle emergenze e nell'attenta pianificazione degli interventi di ripascimento e di difesa strutturale della costa, dimostrando una sinergia essenziale per il successo delle operazioni.

Alba Adriatica: Settant'anni di Storia e Sviluppo Turistico

Alba Adriatica, la cui fondazione risale al 1956, si è affermata nel corso dei decenni come una delle principali e più apprezzate località turistiche della costa teramana. La città rappresenta oggi un punto di riferimento imprescindibile per il turismo balneare in tutto l'Abruzzo, attirando visitatori da ogni dove grazie alla sua offerta di qualità.

La località si distingue non solo per le sue ampie e curate spiagge, ma anche per le numerose iniziative intraprese con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il proprio territorio. Queste attività, sviluppate con lungimiranza nel corso degli anni, hanno contribuito in maniera decisiva a rafforzare la sua attrattività e a consolidare la sua reputazione come meta ideale per le vacanze estive.

Il settantesimo anniversario è stato celebrato con un ricco calendario di eventi pubblici e momenti istituzionali, che hanno coinvolto attivamente l'intera comunità e le massime autorità regionali, riaffermando il legame profondo tra la città e la sua storia di successo.