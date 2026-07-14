I carabinieri di Civitanova Marche hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare attenzione durante il periodo estivo. Questa attività ha portato alla denuncia per ricettazione di due cittadini tunisini trovati a bordo di un'auto rubata e, in un intervento separato, alla denuncia di un uomo per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un pattugliamento svoltosi nelle ultime ore, i militari hanno intercettato una Nissan Qashqai con a bordo due uomini, entrambi di nazionalità tunisina, di 22 e 29 anni. L’atteggiamento sospetto dei due ha spinto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti.

Dalle verifiche è emerso che il veicolo era stato rubato pochi giorni prima a Sant’Elpidio a Mare.

Denuncia per ricettazione e restituzione

A seguito dei controlli, entrambi i giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per il reato di ricettazione. I due, risultati disoccupati e già noti alle forze dell’ordine, hanno visto avviare le procedure per la restituzione della Nissan Qashqai al legittimo proprietario. L'operazione è stata condotta dall'Aliquota Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova Marche.

Intervento in via Doria: resistenza e fuga

In un secondo intervento, i carabinieri si sono recati in via Doria per ricercare una ragazza di Fermo allontanatasi da casa.

Durante le verifiche nell’abitazione, un uomo di 38 anni, anch'egli tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, ha tentato una fuga rocambolesca. L'uomo si è lanciato da una finestra, cercando di dileguarsi nei campi circostanti.

I militari hanno prontamente inseguito il fuggitivo, che ha opposto resistenza. Nel tentativo di sottrarsi alla cattura, l'uomo ha spinto uno dei carabinieri, procurandogli lievi escoriazioni. Nonostante la resistenza, è stato bloccato e denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questi episodi evidenziano l'impegno costante dei carabinieri nel monitoraggio del territorio di Civitanova Marche, con un'attenzione rafforzata nel periodo estivo, per prevenire e contrastare la criminalità.