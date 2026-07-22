Il 26 settembre, la cittadina casertana di Marzano Appio ospiterà gli “Stati Generali delle Aree Interne”, un appuntamento cruciale per il rilancio dei territori montani e marginali del Mezzogiorno d’Italia. L’iniziativa, annunciata dal sindaco Andrea Terranova, nasce dalla sinergia con l’associazione Svimar, presieduta da Giacomo Rosa, e la Federazione delle associazioni civiche del Sud, guidata da Antonio De Pandis.

L’evento vedrà la partecipazione attiva di tutte le regioni del Meridione e si configura come uno degli incontri istituzionali e programmatici più significativi dell’anno.

L’obiettivo è la condivisione del manifesto di Marzano, un documento strutturato in dieci punti prioritari volti a far uscire dall’isolamento un vasto territorio. Sono state invitate le massime autorità a livello governativo, regionale, provinciale e comunale, per un confronto costruttivo sulle sfide dello sviluppo locale, dei servizi essenziali e delle opportunità di crescita.

Il Premio “La Castagna d’Oro” e i giovani talenti

Momento centrale della manifestazione sarà la cerimonia di consegna del prestigioso Premio “La Castagna d’Oro”. Questo riconoscimento sarà attribuito a sindaci, amministratori locali, imprenditori, esponenti del mondo accademico, giornalisti e a tutte le personalità che si sono distinte con merito e passione nella valorizzazione e nella crescita delle aree interne.

Un’attenzione particolare sarà dedicata all’imprenditoria femminile, celebrando il coraggio, la visione e la centralità delle donne che fanno impresa e innovazione nei territori del Sud.

Nel corso della premiazione, un risalto d’eccezione sarà riservato ai giovani talenti: verranno premiati ragazzi laureati con il massimo dei voti che si sono distinti per le loro ricerche nel campo scientifico, rappresentando il futuro e l’eccellenza delle nuove generazioni meridionali.

Questa sinergia tra enti locali, l’associazione Svimar – dedita allo sviluppo delle aree interne del Mezzogiorno per la coesione territoriale e la crescita sostenibile – e la Federazione delle associazioni civiche del Sud – che rafforza la voce dei territori meridionali – è fondamentale per affrontare l’isolamento e valorizzare le risorse, con un’attenzione specifica a giovani e imprenditoria femminile.