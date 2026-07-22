Un'operazione condotta dal Nucleo dei Carabinieri Forestali di Verona ha portato al salvataggio di tre cani che versavano in condizioni di estremo degrado. L'intervento è scattato a seguito di una segnalazione cruciale pervenuta allo Sportello contro i maltrattamenti della LAV di Verona, evidenziando una situazione di grave incuria e sofferenza animale.

Le condizioni di detenzione e il sopralluogo

I tre animali, nello specifico due femmine di razza Tibetan Mastiff e un Bouledogue Francese, erano stati rinvenuti nel retro di un bar, un ambiente che si è rivelato essere un vero e proprio scenario di abbandono e insalubrità.

Le loro condizioni di vita erano particolarmente critiche: i cani erano tenuti a catena corta, una restrizione che limitava drasticamente la loro libertà di movimento e il loro benessere fisico. Inoltre, erano completamente privi di adeguati ripari, esposti sia al sole cocente che al freddo, a seconda delle condizioni climatiche, senza alcuna protezione. L'area in cui erano costretti a vivere era circondata da un accumulo impressionante di rifiuti e detriti, un contesto ulteriormente aggravato dalla presenza diffusa di deiezioni e dalla costante infestazione di topi. Durante il sopralluogo, i militari del Nucleo dei Carabinieri Forestali hanno documentato con attenzione ogni aspetto di questa drammatica situazione, riscontrando e certificando condizioni di detenzione gravemente incompatibili con le più basilari esigenze di benessere degli animali.

La gravità di tale situazione è stata successivamente sottolineata e diffusa attraverso una nota ufficiale della Lega Antivivisezione (LAV), che ha contribuito a portare alla luce la serietà del caso e l'urgenza dell'intervento.

Il salvataggio e il futuro degli animali

Grazie alla tempestività e all'efficacia dell'intervento dei Carabinieri Forestali, i tre cani sono stati finalmente sottratti a quell'ambiente di sofferenza. L'operazione ha permesso di mettere in sicurezza gli animali, che sono stati immediatamente trasferiti in un luogo protetto e idoneo al loro recupero. Qui, lontano dal degrado e dall'abbandono, stanno ricevendo tutte le cure e l'attenzione necessarie per ristabilirsi fisicamente e psicologicamente.

La Lega Antivivisezione, nel commentare l'esito positivo dell'operazione, ha espresso grande soddisfazione. «Oggi questi animali sono finalmente al sicuro e stanno ricevendo le cure e l'attenzione necessarie», si legge nella nota conclusiva diffusa dall'organizzazione, un messaggio che infonde speranza per il futuro di questi sfortunati esemplari. Il loro percorso di recupero è ora avviato, con l'obiettivo di garantire loro una vita dignitosa e serena, lontano dagli orrori del passato.