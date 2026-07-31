Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha definito la situazione relativa all'immobile di Spin Time come "drammatica, difficilissima", a seguito di un lungo e intenso incontro tenutosi in prefettura. Il 31 luglio 2026, Gualtieri ha evidenziato l'impegno totale di Roma Capitale nel ricercare soluzioni concrete, sia nel breve che nel medio periodo, per affrontare l'emergenza abitativa che coinvolge gli occupanti della struttura. Il primo cittadino ha sottolineato un duplice obiettivo: "trovare un rifugio, una sistemazione, sia nel breve periodo, sia soprattutto per cercare di salvaguardare la bella esperienza di integrazione e di rapporto col territorio che Spin Time ha saputo realizzare".

La proposta di acquisto dell'immobile e le fasi intermedie

Durante il tavolo istituzionale, è stata attentamente valutata la possibilità che Roma Capitale proceda con l'acquisto dell'immobile di Spin Time, una misura già contemplata nel piano casa dell'amministrazione. Gualtieri ha specificato che sono state considerate anche fasi intermedie, volte a consentire il rientro degli attuali occupanti non appena le condizioni lo permetteranno e nel pieno rispetto dei vincoli giuridici esistenti. "Ci siamo riaggiornati a lunedì," ha aggiunto il sindaco, "noi abbiamo messo sul tavolo anche — come era nel nostro piano casa — anche una proposta di acquisto dell'immobile e di fasi intermedie per consentire, appena sarà possibile (ci sono dei vincoli giuridici), un rientro".

Questa iniziativa mira a offrire una soluzione stabile e a lungo termine per la comunità.

Spin Time: un centro di accoglienza e integrazione

L'edificio di Spin Time, situato a Roma, è divenuto nel tempo un punto di riferimento significativo, trasformandosi da immobile occupato in un vivace centro di accoglienza e integrazione sociale per numerose famiglie e individui in condizioni di difficoltà abitativa. La struttura si distingue per aver promosso in questi anni diverse iniziative sociali e culturali, consolidando un profondo legame con il territorio romano. La questione di Spin Time si inserisce in un più ampio e complesso dibattito sulle politiche abitative della capitale, che bilancia la necessità di tutelare i diritti degli occupanti con l'urgenza di trovare risposte strutturali all'emergenza abitativa.

La proposta di Roma Capitale di acquisire l'immobile è intesa a garantire la continuità delle preziose attività svolte e a preservare il rapporto di fiducia e collaborazione costruito tra Spin Time e la comunità locale.

Impegno istituzionale e i prossimi sviluppi

Il dialogo istituzionale, che vede coinvolti Roma Capitale, la prefettura e le altre parti interessate, proseguirà con un nuovo appuntamento fissato per lunedì. L'obiettivo primario di questi incontri è individuare una soluzione concreta e sostenibile che possa rispondere efficacemente all'emergenza abitativa senza interrompere le fondamentali attività di integrazione e supporto sociale che contraddistinguono Spin Time. Le decisioni che verranno prese saranno attentamente ponderate in base ai vincoli giuridici e alle opportunità operative emerse durante le discussioni istituzionali, con l'intento di assicurare un futuro stabile per la comunità.