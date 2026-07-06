La Sardegna è nuovamente flagellata dagli incendi, in una giornata caratterizzata da raffiche di vento superiori ai 30 km/h e temperature elevate. Queste condizioni hanno favorito lo sviluppo di numerosi roghi che stanno interessando l'isola da nord a sud. Interventi sono in corso a Elmas e Carbonia, nel sud della regione, dove il Corpo Forestale ha impiegato anche i Superpuma per le complesse operazioni di spegnimento.

Una situazione particolarmente critica si registra nella zona di Pratobello a Fonni, nel Nuorese. Qui, il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono.

Il coordinamento delle operazioni è affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della stazione di Gavoi, coadiuvato dalla stazione di Orgosolo, da due squadre di Forestas e da una dei barracelli. Per fronteggiare l'avanzare delle fiamme, ulteriori mezzi sono stati dispiegati dalle basi di Farcana e Alá dei Sardi.

Interventi aerei e roghi diffusi

Dalla tarda mattinata, un altro elicottero del Corpo Forestale, decollato dalla base di Bosa, è stato impegnato per domare un vasto incendio nelle campagne del Comune di Sorso, in prossimità dello stagno di Platamona. Nello stesso frangente, altri focolai sono stati segnalati a Cabras, in provincia di Oristano, e a Lotzorai, nell’Ogliastra.

Le condizioni meteorologiche avverse, con vento sostenuto e temperature elevate, continuano a ostacolare significativamente il contenimento dei roghi.

Mobilitazione potenziata a Serramanna

Nel quadro della grave emergenza che sta interessando l'intera Sardegna, anche la località di Pranu S. Luxeria, nel Comune di Serramanna, è stata colpita da un importante incendio. Inizialmente, è stato richiesto l’intervento di un elicottero dalla base operativa di Iglesias, con il coordinamento delle operazioni affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sanluri. A causa del peggioramento della situazione, il dispositivo di contrasto è stato rapidamente potenziato con l’invio di un secondo elicottero dalla base di Villasalto.

Sul terreno, oltre al personale della Stazione Forestale di Sanluri, hanno operato congiuntamente una squadra dell’Agenzia Forestas, i Vigili del Fuoco, i volontari di Assemini e i barracelli di Serramanna, in una dimostrazione di ampia mobilitazione.

Le autorità regionali mantengono un livello di allerta elevato su tutto il territorio, data la persistenza delle condizioni climatiche che continuano a favorire l'innesco e la rapida propagazione dei roghi, mettendo a dura prova le squadre di soccorso.