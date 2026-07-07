La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Palermo il prossimo 14 luglio per una cerimonia di profondo significato civile e istituzionale: lo svelamento della Fiat Croma bianca. Questa vettura, divenuta un simbolo indelebile, era quella su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone il tragico giorno della strage di Capaci. L'evento, carico di emozione e memoria, avrà luogo in un capannone della Polizia di Stato, dove l'automobile è stata custodita per anni, mantenendo il suo valore storico e simbolico.

Ridotta a un relitto irriconoscibile a seguito del devastante attentato mafioso del 23 maggio 1992, la Fiat Croma è assurta a uno dei simboli più potenti e toccanti della lotta alla mafia e della perenne memoria delle vittime di Cosa Nostra.

La cerimonia rappresenta un momento di straordinario valore commemorativo, con la partecipazione di autorità istituzionali e forze dell'ordine. Questa iniziativa è dedicata a onorare il supremo sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta, tutti tragicamente uccisi in quell'efferato attentato che ha segnato la storia del nostro Paese.

Il profondo significato della cerimonia

Lo svelamento della Croma bianca si inserisce in iniziative mirate a mantenere viva la memoria della strage di Capaci e il ricordo di tutti coloro che hanno combattuto la criminalità organizzata. L'automobile, rimasta sotto stretto sequestro e conservata come reperto giudiziario, sarà finalmente esposta al pubblico in un contesto di alta valenza istituzionale.

La presenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ribadisce l'importanza cruciale che le massime istituzioni della Repubblica attribuiscono alla memoria di Giovanni Falcone e all'impegno costante nel contrasto alle mafie.

La Fiat Croma: simbolo di violenza e coraggio

La Fiat Croma bianca, l'automobile su cui il giudice Giovanni Falcone si trovava il fatidico 23 maggio 1992, rappresenta uno dei reperti più emblematici e dolorosi della storia italiana contemporanea. L'attentato di Capaci, in cui persero tragicamente la vita il magistrato, la consorte Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, ha segnato una svolta epocale nella determinata lotta dello Stato contro Cosa Nostra. Questa vettura, gravemente danneggiata dall'esplosione, è stata conservata dalla Polizia di Stato.

Funge da testimonianza materiale e tangibile della brutale violenza mafiosa e, al contempo, del coraggio di chi ha affrontato la criminalità organizzata, pagando spesso con la vita il proprio impegno per la giustizia e la legalità.