Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha compiuto un notevole balzo nella classifica del Governance Poll 2026, l'indagine annuale sul gradimento dei primi cittadini italiani realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore. Basile, che in precedenza era stato dimissionario e poi rieletto, si è posizionato al quinto posto in Italia, raggiungendo il 62% dei consensi e registrando un aumento del 3,6% rispetto alla rilevazione precedente.

L'edizione 2026 del Governance Poll sottolinea l'impressionante avanzamento di Basile, che ha guadagnato ben 68 posizioni.

Il primo cittadino messinese è passato dal 73esimo al quinto posto assoluto, incrementando il suo consenso dal 50% al 62%, con un aumento complessivo di 12 punti percentuali. Questa crescita è stata definita da Il Sole 24 Ore come “l’accelerazione più intensa” tra tutti i sindaci rilevati nella nuova edizione.

La performance degli altri sindaci siciliani

La classifica nazionale ha evidenziato anche i risultati di altri sindaci siciliani. Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, ha scalato la classifica dall'ultimo al 67esimo posto, con un incremento del 2,4% nel gradimento. A Ragusa, il sindaco Giuseppe Cassì si attesta al 22esimo posto con il 56% dei consensi, pur registrando un calo del 6,9%. Il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, occupa la 62esima posizione con il 51,5%, subendo una lieve diminuzione dello 0,9%.

Per Siracusa, il sindaco Francesco Italia è al 67esimo posto con il 50% dei consensi, ma con una flessione del 5,4%. Enrico Trantino, sindaco di Catania, si trova all'89esimo posto con il 46% del gradimento, segnando una perdita del 20,1%. Infine, Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, chiude la classifica nazionale al 92esimo e ultimo posto, con il 38% dei consensi e un calo del 4,5%.

Il Governance Poll: metodologia e protagonisti

Il Governance Poll è un'indagine annuale condotta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, dedicata a misurare il livello di gradimento dei sindaci italiani da parte della cittadinanza. L'edizione 2026 ha visto Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquistare il primo posto nella graduatoria.

Il significativo aumento del consenso per Federico Basile a Messina è stato riconosciuto come uno dei dati più rilevanti e significativi della classifica di quest'anno. È importante notare che nello studio non è stato incluso Francesco Cannizzaro, eletto circa quaranta giorni prima della rilevazione.