Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato il 6 luglio 2026 che il nodo ferroviario di Firenze sarà interessato da lavori che comporteranno tre giorni di disagio per i cittadini. L'intervento, dichiarato dal ministro durante l'avvio dei cantieri della Pedemontana Piemontese a Ghislarengo, in provincia di Vercelli, è strategico per garantire “trent'anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura”. L'obiettivo è un significativo potenziamento della rete, nonostante i temporanei inconvenienti.

L'Intervento sul Nodo Ferroviario di Firenze

I disagi previsti sono legati alla complessa operazione di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Per questa delicata fase, verrà impiegata una gru speciale, descritta come proveniente “dall'altra parte del mondo”, evidenziando la portata e la specificità tecnica dell'intervento. Il ministro Salvini ha espresso gratitudine verso gli ingegneri e gli operai che lavoreranno incessantemente, anche con temperature estive che potranno raggiungere i 40 gradi, per assicurare il completamento dei lavori nel minor tempo possibile. Ha inoltre sottolineato che “ogni cantiere, come questa Pedemontana, ovviamente comporta per i cittadini coinvolti qualche disagio”, ma ha aggiunto con enfasi che “a cantiere ultimato, cambia il mondo”, riferendosi ai benefici duraturi che ne deriveranno.

Separazione dei Flussi per un'Alta Velocità Efficiente

L'opera sul nodo ferroviario di Firenze mira a una separazione netta della linea dell'Alta Velocità dal traffico merci e dal trasporto regionale pendolare. Questa scelta strategica è stata presentata come un vantaggio diretto per i pendolari, poiché contribuirà a rendere la rete AV complessivamente più efficiente, migliorando la puntualità e la stabilità dei servizi ferroviari. Salvini ha ribadito che, sebbene i cittadini debbano affrontare disagi immediati, l'impegno del governo è volto a garantire benefici infrastrutturali duraturi per le prossime decadi, trasformando il sistema dei trasporti.

La sostituzione del ponte e la conseguente riorganizzazione dei flussi ferroviari sono dunque passaggi fondamentali per ottimizzare la circolazione dei treni ad alta velocità, eliminando le interferenze con il traffico merci e i convogli regionali.

Questo progetto si inserisce in una più ampia e ambiziosa strategia di ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie italiane, con l'intento di offrire un servizio più performante e affidabile a lungo termine.