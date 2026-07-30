Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, ha ufficializzato la nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione della 'Casa di riposo Andrea Rossi'. L'annuncio è avvenuto durante il Consiglio comunale del 30 luglio 2026, alle ore 17:30. L’avvocato Alessandro Bacchi è stato designato presidente, affiancato dai consiglieri Giorgia Brunori, Anna Maria Piccotti e Pietro Ronca. Il loro mandato avrà durata quadriennale.

Durante la seduta, il sindaco Stoppini, con l’assessora alle Residenze servite e protette, Scilla Cavanna, ha incontrato i nuovi componenti, augurando loro buon lavoro.

Stoppini ha evidenziato l'importanza delle scelte, dichiarando: “Figure di comprovata competenza, impegnate nel sociale, nell’associazionismo e nel volontariato. Sono certo che sapranno lavorare al meglio, a servizio di questa realtà di eccellenza nella cura delle persone anziane”.

Nuovo CDA: nomine e ringraziamenti all'amministrazione uscente

Il primo cittadino ha espresso gratitudine ai membri del consiglio di amministrazione uscente per l'impegno svolto. Ha ribadito l'attenzione prioritaria dell'amministrazione verso le persone più fragili. “Gli anziani sono le radici della nostra comunità: è nostro dovere proteggerli e prendercene cura, garantendo loro la miglior qualità di vita possibile”, ha affermato Stoppini, sottolineando la centralità di tale impegno nell'azione amministrativa.

Le nomine sono state formalizzate seguendo le procedure amministrative del Comune di Assisi. La documentazione, inclusi avviso pubblico e modello di dichiarazione, era disponibile sul sito istituzionale dell’ente, con scadenza per le candidature fissata al 15 luglio 2026.

La "Casa di riposo Andrea Rossi": un presidio per gli anziani

La 'Casa di riposo Andrea Rossi' è una struttura fondamentale ad Assisi, dedicata all’assistenza e alla cura delle persone anziane. L’amministrazione comunale, tramite il CDA, assicura gestione e coordinamento delle attività. L'obiettivo è garantire servizi adeguati agli ospiti e promuovere il benessere della comunità anziana locale. Il Comune di Assisi, in un'ottica di trasparenza, pubblica regolarmente avvisi e aggiornamenti su nomine e operazioni degli enti collegati.