Il Comune di Milano ha introdotto una nuova ordinanza comunale per salvaguardare la salute dei rider dal caldo intenso. La disposizione, annunciata il 7 luglio 2026, impone il blocco delle consegne nelle ore più critiche della giornata, quando le temperature raggiungono i picchi massimi. Questa iniziativa mira a prevenire i rischi per la salute derivanti dall'esposizione prolungata a condizioni climatiche estreme, un problema crescente per chi opera all'aperto durante la stagione estiva.

Le disposizioni specifiche per la tutela dei rider

L'ordinanza stabilisce la sospensione delle attività di consegna per i rider nelle fasce orarie a rischio, identificate come quelle con le temperature più elevate.

L'applicazione del provvedimento è legata ai bollettini meteorologici ufficiali, che segnalano l'attivazione di un'allerta caldo a livelli critici. L'obiettivo è prevenire patologie legate al calore, quali colpi di calore, disidratazione e spossatezza, derivanti dall'esposizione prolungata al sole e alle alte temperature. La decisione è stata influenzata dalle segnalazioni di associazioni di categoria e sindacati, che hanno richiesto interventi urgenti per la sicurezza dei lavoratori.

Un quadro di tutele crescenti e la lotta alle ondate di calore

L'iniziativa milanese si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le condizioni di lavoro dei rider. Negli ultimi anni, questa categoria ha visto un aumento delle tutele, a livello locale e nazionale, riconoscendo le sfide del loro impiego.

Il provvedimento è parte di azioni strategiche per mitigare gli effetti delle ondate di calore, fenomeni che rappresentano un rischio concreto per la salute pubblica, specialmente per chi lavora all'aperto. Il Comune ha richiesto alle piattaforme di consegna di aderire alle direttive dell'ordinanza, promuovendo una collaborazione per l'applicazione delle misure di sicurezza. Sono previste sanzioni per chi non rispetta il divieto di consegna nelle ore designate.

In definitiva, l'adozione di questa ordinanza segna un passo significativo nella tutela dei lavoratori più esposti agli effetti del cambiamento climatico e delle temperature estreme nei centri urbani. Milano si posiziona così all'avanguardia nell'affrontare le sfide poste dalle nuove dinamiche lavorative e ambientali.