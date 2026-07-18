Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha recentemente adottato un'importante misura di controllo sul territorio ligure, disponendo lo spegnimento di ben sedici autovelox. Questi dispositivi, installati in diverse località della Liguria, sono stati disattivati a seguito di accertamenti che ne hanno rivelato la mancanza di omologazione, un requisito fondamentale previsto dalla normativa vigente. L'intervento ministeriale si estende alle province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, interessando un'ampia porzione della rete stradale regionale.

L'intervento del Mit e le aree coinvolte

L'azione del Mit, come precisato dalle comunicazioni ufficiali, si è concentrata su un totale di sedici dispositivi di rilevamento della velocità. Questi autovelox erano operativi su un'articolata rete di strade statali e provinciali, distribuite capillarmente nelle quattro province liguri precedentemente menzionate. La decisione di disattivarli è maturata dopo una serie di accertamenti approfonditi che hanno evidenziato inequivocabilmente l'assenza dei requisiti tecnici indispensabili per la loro regolare omologazione. Il dicastero ha chiarito che l'obiettivo primario di questa iniziativa è duplice: da un lato, assicurare la correttezza e la legittimità delle sanzioni eventualmente elevate; dall'altro, salvaguardare pienamente i diritti e la tutela degli utenti della strada, garantendo che ogni rilevamento sia effettuato con strumenti pienamente conformi alle leggi.

La normativa sull'omologazione: un requisito essenziale

La legislazione italiana in materia di sicurezza stradale è chiara e stringente riguardo all'impiego degli strumenti di controllo della velocità. Essa impone che ogni singolo dispositivo di rilevamento, prima di essere installato e messo in funzione sul territorio nazionale, debba obbligatoriamente ottenere l'omologazione. Tale procedura è di competenza esclusiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'omologazione non è un mero adempimento burocratico, ma rappresenta un processo rigoroso di verifica della conformità tecnica e funzionale degli strumenti. Attraverso questa validazione, si mira a garantire l'assoluta precisione e affidabilità delle rilevazioni effettuate, elemento cruciale per la legittimità delle sanzioni che ne possono derivare.

L'imperativo di tale obbligo è sancito in modo inequivocabile dal Codice della Strada e trova ulteriore specificazione nei suoi regolamenti attuativi, delineando un quadro normativo volto a tutelare sia la sicurezza che la correttezza amministrativa.

Prossimi passi e avviso agli utenti

Il Mit ha altresì precisato che la sospensione dell'utilizzo di questi autovelox non omologati non è una misura definitiva, ma temporanea. Essa rimarrà in vigore fino a quando non saranno completate tutte le necessarie procedure di regolarizzazione, che dovranno riportare i dispositivi alla piena conformità con le disposizioni di legge. In questo periodo di transizione, gli utenti delle strade liguri interessate da questo provvedimento sono caldamente invitati a mantenere un alto livello di attenzione.

È fondamentale che si presti cura alle eventuali nuove segnalazioni e si consultino costantemente gli aggiornamenti che verranno forniti dalle autorità competenti, al fine di essere sempre informati sullo stato dei controlli e sulle modifiche alla viabilità.