La Procura di Tivoli ha avviato un'indagine per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati tre persone, in seguito alla tragica morte di un bambino di cinque anni. L'incidente si è verificato il 22 luglio 2026 nella piscina comunale di Monterotondo, una località situata alle porte di Roma, durante le attività di un centro estivo. La tragedia si è consumata nella mattinata, mentre il piccolo si trovava in acqua insieme ad altri quindici bambini iscritti allo stesso centro.

Il bambino, che risiedeva in Lussemburgo ed era tornato a Monterotondo per trascorrere le vacanze estive, stava giocando nella piscina, profonda circa un metro e venti.

Improvvisamente, ha accusato un malore ed è stato visto annaspare. Il personale del centro sportivo è intervenuto prontamente, estraendolo dall'acqua e iniziando le manovre di rianimazione. Anche gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno proseguito con i tentativi di soccorso, utilizzando anche il defibrillatore. Nonostante l'intervento tempestivo e l'arrivo di un'eliambulanza, ogni sforzo per salvarlo si è purtroppo rivelato vano.

Le indagini e il sequestro della struttura

In seguito all'accaduto, la struttura interessata è stata immediatamente posta sotto sequestro. Tale provvedimento è stato adottato per consentire l'esecuzione di tutti i rilievi tecnici necessari, con il supporto degli esperti della ASL Roma 5 (SPreSAL e SISP).

I carabinieri della Compagnia e della Stazione di Monterotondo, sotto il coordinamento della Procura, stanno conducendo approfonditi accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. Parte integrante di queste indagini è l'analisi dei filmati di videosorveglianza, finalizzata a verificare se il bambino indossasse o meno i braccioli al momento dell'incidente. La Procura di Tivoli sta inoltre procedendo con gli accertamenti medico-legali di rito e con le attività investigative volte a individuare con esattezza tutte le persone che avevano il compito di garantire la sicurezza degli utenti della struttura.

Il dolore della comunità e il cordoglio istituzionale

Per chiarire le cause esatte del decesso, è stata disposta l'autopsia, che sarà eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale del Verano.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Monterotondo. I genitori e il nonno del bambino, avvisati immediatamente della tragedia, si sono recati al centro sportivo, visibilmente devastati dal dolore. Il sindaco, Riccardo Varone, ha espresso pubblicamente le più sentite condoglianze a nome di tutta la città, manifestando la propria solidarietà alla famiglia colpita e condividendo il profondo dolore per questa inattesa e drammatica perdita.