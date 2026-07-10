La famiglia di Francesca Tucci, 24 anni, ha chiesto risposte e giustizia dopo il decesso della giovane, avvenuto il 3 luglio 2026 all'ospedale Cardarelli di Napoli. Il decesso è sopraggiunto dopo un intervento chirurgico eseguito in regime di intramoenia, scatenando un'inchiesta della Procura di Napoli, avviata su denuncia dei genitori.

L'indagine, incentrata sulle circostanze del decesso, vede attualmente tre medici indagati per omicidio colposo. I legali della famiglia Tucci, avvocati Massimo Lanna, Massimo D'Errico e Francesco Petruzzi, hanno evidenziato che la sintomatologia si era manifestata solo poche settimane prima del ricovero e che, in quel breve periodo, gli specialisti consultati avevano indicato la necessità di approfondire la diagnostica e affidarsi a una valutazione multidisciplinare.

L'indicazione chirurgica, invece, sarebbe giunta solo dall'ultimo professionista consultato, portando a un rapidissimo passaggio alla sala operatoria.

I punti chiave dell'inchiesta

Gli accertamenti dovranno stabilire se la decisione chirurgica su Francesca Tucci fosse supportata dal quadro clinico, dalle linee guida e dalle alternative disponibili. Sarà inoltre necessario verificare la completezza del consenso informato, accertando se la giovane e i suoi genitori siano stati adeguatamente informati su rischi e opzioni.

L'inchiesta si concentrerà anche sulla gestione delle complicanze post-operatorie, per accertare se siano state riconosciute e gestite con la tempestività richiesta da una struttura come il Cardarelli.

Su questi punti, la famiglia chiede risposte.

La Procura sta analizzando l'intero percorso clinico, dai primi sintomi al decesso in terapia intensiva. Francesca Tucci si era sottoposta a un doppio intervento al Cardarelli. Gli investigatori esaminano cartelle cliniche e documentazione per ricostruire diagnosi, scelta dell'intervento e gestione delle complicanze.

Il ruolo dell'Ospedale Cardarelli

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli è una delle principali strutture sanitarie di Campania e Sud Italia. Con servizi di alta specializzazione e reparti all'avanguardia (terapia intensiva, chirurgia, diagnostica), il Cardarelli è un punto di riferimento per casi complessi e urgenze, grazie a un'organizzazione multidisciplinare.

La vicenda di Francesca Tucci ha acceso i riflettori su diagnosi, cura e raccolta del consenso informato in interventi complessi. Gli sviluppi dell'inchiesta saranno cruciali per definire responsabilità e fornire alla famiglia le risposte attese, nel percorso verso verità e giustizia.