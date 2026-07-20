Si tiene oggi, 20 luglio 2026, presso l'ospedale Monaldi di Napoli, l'ultima seduta del comitato valutazioni sinistri. La riunione è incentrata sul tragico caso di Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo che è deceduto lo scorso 21 febbraio nella terapia intensiva della struttura, a seguito di un trapianto di cuore fallito.

Da diversi mesi, una trattativa extragiudiziale è in corso tra l'ospedale Monaldi e la famiglia Caliendo-Mercolino. I genitori del piccolo Domenico hanno avanzato una richiesta di risarcimento per la scomparsa del loro bambino.

L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, ha espresso la chiara intenzione di "chiedere un incontro risolutivo entro la fine del mese di luglio, durante il quale si possa giungere a un accordo definitivo".

La documentazione sul donatore

L'avvocato Petruzzi ha anche commentato la decisione del Tar, che ha accolto la richiesta di acquisizione della documentazione relativa al donatore del cuore. Questa istanza era stata formulata dall'ospedale Monaldi all'ospedale di Bolzano. Petruzzi ha specificato il suo ruolo attivo, affermando: "A seguito dell'istanza mi sono reso parte attiva affinché tale documentazione fosse resa disponibile al richiedente". Il legale ha inoltre sottolineato che tali atti sono già stati esaminati dai periti del tribunale e dai consulenti delle parti e li ritiene "assolutamente irrilevanti per l'individuazione delle responsabilità, soprattutto risarcitorie".

Il contesto dell'Ospedale Monaldi

L'Ospedale Monaldi di Napoli si configura come un presidio ospedaliero di rilievo sia a livello regionale che nazionale. La struttura è altamente specializzata in settori chiave quali cardiologia, cardiochirurgia, pneumologia e, in particolare, i trapianti. Facente parte dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, il Monaldi offre servizi avanzati per la diagnosi e la cura, con un'attenzione specifica alle patologie cardiovascolari e respiratorie. L'ospedale dispone di moderni reparti di terapia intensiva e vanta un centro trapianti riconosciuto a livello nazionale, evidenziando la sua importanza nel panorama sanitario.