Un uomo, identificato come irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato a Napoli con l'accusa di aver abusato di una ragazza di 16 anni. L'episodio si è consumato nel pomeriggio del 23 luglio 2026, all'interno della stazione centrale della città partenopea. La giovane vittima, che si trovava in compagnia di alcuni familiari, ha reagito all'aggressione lanciando immediatamente l'allarme. Questo ha permesso ai parenti presenti di inseguire l'aggressore, facilitando il successivo intervento delle forze dell'ordine.

L'intervento decisivo della Polizia Ferroviaria e la convalida giudiziaria

La risposta della Polizia di Stato è stata rapida e risolutiva. Gli agenti del compartimento Polizia Ferroviaria (Polfer) sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare e arrestare l'uomo. L'arresto è stato successivamente convalidato dal giudice, confermando la legittimità dell'azione delle forze dell'ordine. L'evento ha generato una forte reazione nel panorama politico locale e nazionale. Severino Nappi, vicecoordinatore della Lega in Campania e membro del Consiglio federale, ha espresso una dura condanna. Nappi ha dichiarato: “Un uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per aver violentato una minorenne all’interno della Stazione Centrale di Napoli.

Sono queste le ‘risorse’ di cui parla la sinistra, le stesse che nel silenzio e nell’immobilismo complice del Comune continuano a rendere sempre più invivibili, pericolosi e degradati interi quartieri della città? Un ringraziamento alle forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questo soggetto, che va immediatamente rimandato da dove è venuto”. Le sue parole sottolineano la polemica politica scaturita dall'episodio, con un chiaro riferimento alla questione dell'immigrazione irregolare e della sicurezza urbana.

L'operazione "Stazioni Sicure": un quadro di interventi contro la criminalità

L'arresto dell'uomo accusato dell'abuso si inserisce in un contesto più ampio di controllo del territorio, l'operazione "Stazioni Sicure".

Questa iniziativa, condotta congiuntamente dalla Polfer e dal Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha l'obiettivo primario di incrementare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e nelle aree adiacenti, contrastando efficacemente ogni forma di criminalità. Nell'ambito della medesima operazione, sono stati eseguiti altri tre arresti significativi che evidenziano la varietà degli illeciti contrastati. Un uomo è stato fermato dopo aver sottratto il portafogli a un turista presso la fermata della metropolitana di piazza Garibaldi, un'area di grande transito. Un altro individuo è stato bloccato per aver rubato diverse bevande dalla Food Hall della stazione e per aver successivamente aggredito e minacciato sia il titolare dell'esercizio commerciale che un addetto alla sicurezza, mostrando un comportamento violento e intimidatorio.

Infine, in un locale situato in corso Novara, gli agenti hanno intercettato e arrestato un pusher. L'uomo è stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina ed è stato trovato in possesso di ulteriori involucri contenenti la medesima sostanza stupefacente, a conferma della sua attività di spaccio. Questi interventi congiunti della Polizia Ferroviaria e delle altre unità operative dimostrano un impegno costante e capillare per garantire la tranquillità e la legalità in luoghi nevralgici della città come le stazioni, punti di snodo fondamentali per residenti e turisti.