Un omicidio ha scosso la notte di Napoli, dove Alessandro Grivano, un uomo che avrebbe compiuto trentatré anni ad agosto, è stato brutalmente assassinato. La vittima è stata raggiunta da un colpo di pistola al torace, esploso da distanza ravvicinata, mentre si trovava a bordo del suo scooter in piazza Sant'Anna a Capuana, un'area non distante dalla sua abitazione. L'agguato è avvenuto intorno all'una della scorsa notte, gettando un'ombra di mistero sulle cause e sull'identità del killer.

Soccorso prontamente da un automobilista di passaggio, Grivano è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale dei Pellegrini.

Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni erano troppo gravi e l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero, lasciando gli inquirenti di fronte a un complesso puzzle da risolvere.

Indagini sulla vita privata: la pista della vendetta personale

Le indagini, affidate agli esperti della Squadra Mobile della questura di Napoli, si stanno concentrando in maniera preponderante sulla vita privata di Alessandro Grivano. Gli investigatori stanno scandagliando ogni aspetto delle sue frequentazioni e relazioni, ipotizzando che l'efferato delitto possa essere maturato nell'ambito di una vendetta personale o di una relazione sentimentale contrastata. Questa linea investigativa sembra al momento quella più accreditata, sebbene nessuna pista venga esclusa a priori.

Per fare luce sull'accaduto, la polizia ha già proceduto all'acquisizione dei filmati registrati dalle numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona di piazza Sant'Anna a Capuana. Le immagini sono ora al vaglio degli inquirenti, nella speranza di individuare elementi utili per risalire all'identità dell'assassino o a dettagli cruciali sulla dinamica dell'omicidio. Parallelamente, sono state raccolte le testimonianze di familiari e amici della vittima, un passaggio fondamentale per ricostruire nel dettaglio le sue frequentazioni più recenti e individuare eventuali attriti o situazioni irrisolte che potrebbero aver condotto al tragico epilogo.

Esclusa la matrice camorristica: i precedenti della vittima

Un aspetto importante emerso dalle prime fasi investigative riguarda il passato di Alessandro Grivano. La vittima aveva infatti dei precedenti di polizia, essendo stato coinvolto in un vasto giro di truffe agli anziani. Questa attività criminale, secondo quanto accertato dalle indagini dell'epoca, sarebbe stata controllata dal potente clan camorristico Contini. Tuttavia, è stato chiarito che Grivano non risultava essere affiliato direttamente alla cosca, un dettaglio che assume rilevanza nell'orientamento delle indagini attuali.

Gli inquirenti hanno infatti categoricamente escluso la pista camorristica per l'omicidio di Grivano. Non si ritiene che il delitto sia collegato a una ripresa della guerra tra i clan Contini e Mazzarella, due organizzazioni criminali che esercitano la loro influenza nella zona di Porta Capuana.

Inoltre, è stato escluso qualsiasi collegamento con un altro recente fatto di sangue avvenuto in città, l'omicidio di Antonio Mauro in via Cesare Rosaroll. Questa esclusione rafforza l'ipotesi che il movente sia da ricercare in ambiti più strettamente personali e non legati a dinamiche di criminalità organizzata.

Le indagini proseguono senza sosta, con l'obiettivo primario di chiarire definitivamente il movente che ha armato la mano dell'assassino e di individuare l'autore del delitto che ha tolto la vita ad Alessandro Grivano, concentrandosi sugli aspetti più intimi e relazionali della vittima.