Il bilancio ufficiale delle vittime del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno è drammaticamente salito a 2.954 morti. L’aggiornamento di questa tragica cifra è stato fornito dal presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, il quale ha anche comunicato il numero impressionante dei feriti, pari a 16.592. Il sisma ha avuto un impatto particolarmente significativo e distruttivo, concentrandosi soprattutto nello stato costiero di La Guaira, una regione situata a circa 40 chilometri a nord della capitale Caracas, che ha subito i danni maggiori.

I due potenti eventi sismici, registrati con magnitudo 7,2 e 7,5, si sono verificati a un solo minuto di distanza l’uno dall’altro, scatenando una vasta e diffusa devastazione in tutta l'area interessata. Le stime attuali indicano che almeno 50.000 persone risultano disperse, alimentando la preoccupazione per il loro destino. Parallelamente, quasi 13.000 individui sono rimasti senza casa, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni rese inagibili. La catastrofe ha inoltre interrotto o completamente distrutto numerose attività economiche, provocando un grave impatto sul tessuto produttivo e sociale della regione già provata.

Misure di ricostruzione e stime economiche

In risposta all'ampiezza della calamità, le autorità venezuelane hanno prontamente istituito un fondo di ricostruzione di notevole entità, pari a 200 milioni di dollari.

Questo fondo è specificamente destinato a sostenere la ripresa e la ricostruzione delle aree più colpite, fornendo un primo, cruciale supporto. Sono state inoltre previste linee di credito aggiuntive, pensate per offrire un aiuto concreto a coloro che hanno perso la propria attività o il lavoro a causa della furia del sisma, facilitando il loro percorso di ripartenza. I danni diretti complessivi, secondo un'analisi dettagliata, sono stati stimati in circa 6,7 miliardi di dollari, evidenziando la portata economica del disastro. Per esprimere il dolore e la solidarietà nazionale, il presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato sette giorni di lutto nazionale, sottolineando con parole toccanti come “l’anima del paese sia lacerata dalle perdite umane” subite.

L'emergenza umanitaria e la mobilitazione dei soccorsi

Il terremoto ha innescato una profonda e complessa emergenza umanitaria, lasciando migliaia di persone in una condizione di estrema vulnerabilità, con un bisogno urgente di assistenza, beni di prima necessità e alloggi sicuri. Le operazioni di soccorso sono state immediatamente avviate e sono tuttora in corso, con l'obiettivo primario di individuare e salvare i dispersi, oltre a fornire supporto vitale e cure mediche ai numerosi sopravvissuti. Le istituzioni locali stanno lavorando in stretta collaborazione con la comunità internazionale, unendo gli sforzi per garantire l'arrivo degli aiuti immediati e per avviare i complessi e lunghi lavori di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, con la speranza di alleviare quanto prima la sofferenza della popolazione colpita e permettere un graduale ritorno alla normalità.