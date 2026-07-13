Sarà la perizia psichiatrica a delineare uno dei momenti più cruciali nel processo a carico di Vincenzo Gerardi, reo confesso dell’omicidio della moglie Teresa Stabile, brutalmente uccisa nell’aprile del 2025 a Samarate. L’esito di questa delicata consulenza è destinato a influenzare in modo determinante il verdetto finale, la cui sentenza di primo grado è attesa per il 24 luglio.

Nell’ultima udienza, tenutasi davanti alla Corte presieduta dal giudice Fazio, è stata formalmente nominata la psichiatra forense Stefania Zeroli. A lei è stato affidato il compito di accertare se l’imputato fosse pienamente in possesso della sua capacità di intendere e di volere al momento del delitto.

Da inizio giugno, la specialista avrà circa un mese per esaminare Gerardi nel carcere di Busto Arsizio, dove è attualmente detenuto. La relazione peritale verrà poi discussa in aula all’inizio di luglio, un passaggio fondamentale che precederà le requisitorie conclusive.

La decisione di affidare questa consulenza super partes è giunta su richiesta del pubblico ministero, a seguito del deposito di una perizia di parte presentata dalla difesa nell’udienza del 10 aprile. Secondo il consulente della difesa, Vincenzo Gerardi avrebbe agito in una condizione di momentanea incapacità di intendere e di volere, travolto da una forma di “gelosia ossessiva”. La difesa ha inoltre argomentato che alcuni comportamenti del marito, tra cui un tentato suicidio, potessero essere interpretati come una disperata richiesta di aiuto e un chiaro segnale di una profonda fragilità emotiva.

Nel corso delle udienze precedenti, il processo ha minuziosamente ricostruito anni di controllo e condizionamento psicologico esercitati da Gerardi nei confronti di Teresa Stabile. Questi episodi, emersi in aula, sarebbero iniziati oltre dieci anni fa e si sarebbero progressivamente aggravati man mano che la donna cercava di conquistare autonomia personale e indipendenza, un percorso che l’imputato non avrebbe accettato.

Dopo il deposito e la discussione della perizia psichiatrica, il procedimento giudiziario entrerà nella sua fase conclusiva. Seguiranno le richieste della pubblica accusa e gli interventi delle parti civili, rappresentate dai figli e dalla famiglia d’origine di Teresa Stabile, oltre alla discussione finale della difesa. L’attesa per la sentenza è palpabile in un’aula dove, da mesi, si intrecciano dolore, rabbia e il tentativo di dare una spiegazione a una tragedia che ha profondamente scosso la comunità.