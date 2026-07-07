Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di Dario Paolo Garau, un giovane di appena 20 anni, nel tardo pomeriggio del 5 luglio 2026. L'episodio, uno scontro mortale tra la sua moto e un camper, è avvenuto sulla statale 195 'Sulcitana', nel tratto compreso tra Is Morus e Cala d'Ostia, nel territorio di Pula, nella Città metropolitana di Cagliari. Il ragazzo stava rientrando a casa dopo una giornata trascorsa nella costa di Santa Margherita di Pula, quando la sua corsa è stata interrotta bruscamente.

L'incidente si è verificato poco dopo le 20.30, in un orario di punta per il rientro dalle spiagge della costa sudoccidentale della Sardegna.

La motocicletta condotta da Dario Paolo Garau si è scontrata con un camper di turisti spagnoli che stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale. Entrambi i mezzi procedevano in direzione Cagliari. L'impatto è stato violento: il giovane è stato sbalzato per diversi metri, riportando gravissime lesioni. I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile, confermando il decesso del ventenne.

I rilievi e l'intervento delle autorità sulla Statale 195

La motocicletta è rimasta completamente distrutta a seguito dell'impatto, mentre il camper ha riportato danni nella parte anteriore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito, finalizzati a chiarire l'esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, il traffico di rientro dalle spiagge, particolarmente intenso in quell'orario serale, è stato deviato su una strada laterale. La statale 195, una delle arterie più trafficate del sud Sardegna, è stata teatro di un episodio che ha coinvolto numerosi turisti e pendolari.

La statale 195 'Sulcitana' rappresenta una delle principali vie di collegamento tra Cagliari e la zona sudoccidentale della Sardegna, attraversando località turistiche come Pula e Santa Margherita di Pula. Il tratto in cui si è verificato l'incidente è particolarmente frequentato durante i mesi estivi, sia da residenti che da numerosi turisti e pendolari diretti verso le spiagge della costa. Le autorità competenti continuano a lavorare per chiarire la dinamica esatta dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.