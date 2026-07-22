Trieste ha reso omaggio a Claudio Traina Cosina, agente della Polizia di Stato e membro della scorta del giudice Paolo Borsellino, con l'intitolazione di un giardino pubblico. La solenne cerimonia si è svolta il 22 luglio 2026 nel capoluogo giuliano, in ricordo del sacrificio di Cosina, tragicamente scomparso nella strage di via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1992. L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità locali, dei rappresentanti delle forze dell'ordine e di una vasta cittadinanza, uniti in un momento di profondo raccoglimento e sentita memoria, dedicato all'agente Cosina e agli altri colleghi caduti nell'efferato attentato mafioso.

Un simbolo di memoria e legalità nel cuore di Trieste

Il nuovo giardino, strategicamente situato in una zona centrale della città, si erge come simbolo tangibile della memoria collettiva e dell'impegno incessante nella lotta contro la criminalità organizzata. Durante la toccante cerimonia, sono stati rievocati il coraggio esemplare e l'alto senso del dovere che contraddistinsero l'agente Cosina. Egli perse la vita, insieme ad altri cinque valorosi colleghi, mentre svolgeva il proprio servizio di protezione al giudice Paolo Borsellino. Le autorità presenti hanno unanimemente sottolineato l'importanza cruciale di mantenere viva la memoria di coloro che si sono sacrificati per i valori irrinunciabili della legalità e della giustizia, affinché il loro esempio eroico continui a ispirare le future generazioni e a rafforzare il tessuto civile.

Il profondo legame di Claudio Traina Cosina con la sua città natale

Nato e cresciuto a Trieste, Claudio Traina Cosina aveva intrapreso con dedizione la carriera nella Polizia di Stato, venendo successivamente assegnato alla scorta del magistrato Paolo Borsellino. La sua figura è particolarmente sentita e ricordata con profondo affetto e orgoglio dalla comunità triestina, che ha voluto onorare il suo ricordo dedicandogli uno spazio pubblico permanente. La strage di via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, rimane uno degli episodi più drammatici e dolorosi della storia italiana recente, segnando indelebilmente l'opinione pubblica e le istituzioni. L'intitolazione del giardino rappresenta un significativo e doveroso gesto di riconoscenza verso chi ha offerto la propria vita nella lotta alla mafia, riaffermando con forza l'impegno della città nel contrasto a ogni forma di illegalità e nella promozione di una cultura della legalità.