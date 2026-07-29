La seconda edizione della Pastasciutta Antifascista di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, ha registrato un successo notevole, superando le aspettative degli organizzatori. Oltre 160 persone hanno preso parte all'evento, svoltosi sabato sera nel piazzale Martinelli, segnando una partecipazione più che raddoppiata rispetto alla prima edizione. Questo dato evidenzia un crescente interesse e un'ampia adesione alla manifestazione, che si conferma un appuntamento significativo per la comunità locale.

Un successo di partecipazione e organizzazione

L'iniziativa è stata promossa congiuntamente dal Circolo Arci Spazio 25 Aprile, dalla sezione provinciale di Fermo dell'Anpi e dalla Cgil di Fermo, unendo le forze di importanti realtà associative e sindacali del territorio. Gli organizzatori hanno interpretato l'elevata affluenza come la risposta più eloquente alle polemiche e contestazioni che avevano preceduto l'evento. Dal Circolo Arci Spazio 25 Aprile è stato infatti dichiarato che: “La risposta più significativa è arrivata dalla piazza: una partecipazione straordinaria, composta e intergenerazionale, fatta di persone che hanno scelto di condividere una serata di memoria, cultura, confronto e comunità.” Questa affermazione sottolinea non solo il numero dei presenti, ma anche la qualità della partecipazione, descritta come un momento di condivisione profonda e significativa.

Radici storiche e attualità della Rete

La manifestazione di Sant'Elpidio a Mare si inserisce nel più ampio contesto delle iniziative denominate "Pastasciutta Antifascista", un format che trae ispirazione da un evento storico di grande rilevanza. La prima "pastasciutta" fu offerta dalla famiglia Cervi il 25 luglio 1943, in un gesto simbolico di gioia e speranza per la caduta del regime fascista. La Rete delle Pastasciutte Antifasciste è nata con l'obiettivo di raccogliere e coordinare queste feste e commemorazioni, che tradizionalmente animano diverse località sia in Italia che a livello internazionale, mantenendo viva la memoria storica e i valori antifascisti. Tuttavia, per l'anno in corso, la pagina informativa della rete segnala che la festa di Casa Cervi si è già svolta, mentre al momento non risultano altre feste attive o programmate sulla mappa della rete per il 2026.

Questo rende l'appuntamento di Sant'Elpidio a Mare particolarmente rilevante nel panorama delle celebrazioni attuali.

Un appuntamento consolidato nel territorio

In conclusione, la Pastasciutta Antifascista di Sant'Elpidio a Mare si conferma un appuntamento di rilievo locale, capace di attrarre un vasto pubblico e di promuovere la collaborazione tra diverse realtà del territorio. L'ampia adesione e lo spirito di condivisione che hanno caratterizzato questa seconda edizione rafforzano il significato dell'iniziativa, rendendola un momento importante per la riflessione e la celebrazione dei valori di memoria, cultura e comunità, in linea con lo spirito originale dell'evento storico a cui si ispira.