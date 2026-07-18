La procuratrice generale della Corte d'appello di Torino, Lucia Musti, ha posto l'accento sull'importanza dell'etica del pentimento quale elemento cruciale nell'elaborazione del parere, di natura non vincolante, per la concessione della grazia. Musti ha specificato che il procuratore generale valuta questo aspetto «insieme alla consapevolezza dell'illiceità del proprio agire» durante il processo istruttorio.

Questa dichiarazione giunge in seguito alla presentazione, avvenuta nel capoluogo piemontese, di una domanda di grazia da parte della moglie di Mario Roggero.

Il gioielliere cuneese è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. Roggero si trova attualmente in carcere per scontare la pena. La richiesta è stata formalmente indirizzata al presidente della Repubblica per il tramite del ministro della Giustizia.

L'iter e le procedure per la grazia

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha fornito chiarimenti in merito all'istruttoria per la grazia, sottolineando che essa segue una procedura unica. La legge prevede esplicitamente che il ministro abbia la facoltà di istruire la pratica, mentre la decisione finale e definitiva spetta esclusivamente al presidente della Repubblica. Nel caso specifico di Roggero, la domanda formale di grazia è stata presentata dalla consorte.

Le verifiche necessarie, parte integrante dell'iter, saranno svolte dalla magistratura di sorveglianza, considerata la condizione di detenzione attuale di Roggero.

La normativa vigente stabilisce che l'istruttoria per la grazia può essere attivata sia dal presidente della Repubblica sia dal ministro della Giustizia, come peraltro specificato anche dalla Corte Costituzionale. L'articolo 681 del codice di procedura penale regola dettagliatamente l'intero processo, ribadendo che il ministro è responsabile dell'istruzione della pratica e il presidente della decisione finale. Nel contesto del caso Roggero, l'attenzione pubblica e istituzionale si è focalizzata sulle modalità e sulle motivazioni alla base della richiesta di grazia, senza che si siano registrate interferenze tra le prerogative dei diversi organi dello Stato coinvolti nel procedimento.

Il ruolo della procura generale e il pentimento

La procura generale della Corte d'appello di Torino è attivamente coinvolta nelle fasi di verifica relative alla richiesta di grazia. La procuratrice Musti ha ribadito con forza che, oltre all'elemento del pentimento, è altrettanto cruciale considerare la consapevolezza dell'illiceità del proprio agire. Questi due fattori sono fondamentali nella valutazione complessiva che viene condotta per formulare il parere sulla grazia. È importante notare che, sebbene questi elementi siano attentamente considerati nel percorso istruttorio, il parere espresso dalla procura generale non ha carattere vincolante per la decisione finale che sarà assunta.

Il caso di Mario Roggero ha generato un ampio e significativo dibattito sia a livello pubblico che istituzionale, coinvolgendo figure di spicco del governo e diverse forze politiche.

Tuttavia, la procedura per la concessione della grazia rimane saldamente ancorata a norme precise e a una valutazione che deve tenere conto sia degli aspetti strettamente giuridici sia di quelli etici, come chiaramente evidenziato dalla procuratrice generale Lucia Musti. La complessità della vicenda richiede un'analisi approfondita di tutti gli elementi in gioco.