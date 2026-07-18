La Regione Toscana ha nominato un commissario straordinario per la gestione dell'emergenza legata alla peste suina africana. L'annuncio, del 18 luglio 2026, mira a rafforzare il coordinamento delle attività di prevenzione e controllo della malattia sul territorio regionale.

La decisione è stata presa dalla giunta regionale, guidata dal presidente Eugenio Giani, che ha sottolineato l'importanza di una risposta tempestiva e organizzata. Il commissario coordinerà le azioni tra i diversi enti coinvolti: servizi veterinari, autorità sanitarie locali, forze dell'ordine e associazioni di categoria.

Ruolo e compiti del commissario

Il commissario straordinario sarà responsabile dell'attuazione delle misure previste dai piani regionali e nazionali. I suoi compiti includono monitoraggio epidemiologico, gestione degli interventi di contenimento e comunicazione con istituzioni e popolazione. Questa nomina è cruciale, data la significativa minaccia che la peste suina africana rappresenta per l'allevamento suinicolo e la filiera agroalimentare regionale.

Il presidente Giani ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di una figura con pieni poteri operativi per affrontare l'emergenza e garantire il massimo coordinamento". L'obiettivo principale della Regione è proteggere il patrimonio suinicolo toscano e prevenire ripercussioni economiche e sanitarie.

Contesto e strategie di prevenzione

La peste suina africana è una malattia virale che colpisce suini domestici e selvatici con elevata mortalità e gravi conseguenze per il settore. La Regione Toscana, tramite il commissario, intende rafforzare sorveglianza, biosicurezza e informazione, in linea con i protocolli nazionali. Il commissario collaborerà inoltre con autorità centrali e altre regioni interessate per condividere dati e strategie di intervento.

La nomina del commissario straordinario è una delle principali misure adottate dalla Toscana per fronteggiare l'emergenza, in un contesto di crescente attenzione nazionale. Le istituzioni regionali hanno ribadito la necessità di mantenere alta la guardia e di coinvolgere attivamente tutti gli attori della filiera nella gestione della crisi.