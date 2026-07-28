La Polizia di Stato ha condotto una serie di operazioni mirate alla sicurezza nella Stazione Centrale di Milano, culminate nell'arresto di cinque persone. Le attività, svolte dalla Polfer nell'ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione dei reati, hanno riguardato principalmente episodi di furti e rapine all'interno dell'importante snodo ferroviario e a bordo dei treni in transito, garantendo così una maggiore tutela per i numerosi viaggiatori.

Interventi decisivi contro furti e rapine in stazione

Tra i casi più significativi, gli agenti della Polfer hanno fermato un cittadino egiziano di quarant'anni all'interno della suggestiva Galleria dei Mosaici della stazione.

L'intervento è scattato a seguito della segnalazione di un furto commesso in un negozio. L'uomo si era impossessato di alcuni prodotti alimentari prelevati dal banco frigo e, nel tentativo di assicurarsi la fuga, aveva ingaggiato una breve colluttazione con l'addetto alla sicurezza che aveva cercato di impedirgli di allontanarsi. Accompagnato negli uffici della Polfer per gli accertamenti di rito, è stato successivamente arrestato con l'accusa di rapina impropria.

Poco dopo, l'attenzione della Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer si è concentrata su due cittadini algerini, di ventotto e trenta anni, individuati come responsabili di un furto aggravato perpetrato in un altro esercizio commerciale situato sempre nella Stazione Centrale.

Uno dei due malviventi aveva sottratto con destrezza un trolley appartenente a una viaggiatrice che era seduta ai tavoli del locale, mentre il suo complice fungeva da "palo", monitorando attentamente l'ingresso per segnalare eventuali pericoli. La prontezza degli agenti ha permesso di bloccare immediatamente i due e di recuperare la refurtiva, che è stata prontamente restituita alla legittima proprietaria.

Sicurezza sui treni: arresti per borseggio ad alta velocità

Le operazioni della Polfer di Milano Centrale non si sono limitate all'area della stazione, estendendosi anche ai convogli ferroviari. In un episodio distinto, due giovani donne di nazionalità bosniaca, entrambe ventenni, sono state arrestate con l'accusa di furto aggravato.

Il reato è avvenuto a bordo di un treno ad alta velocità diretto verso Venezia. Le due donne, approfittando della naturale confusione tipica della fase di salita a bordo, si erano offerte di aiutare una viaggiatrice a posizionare la sua valigia sulla cappelliera. Con questo pretesto, sono riuscite ad aprire il trolley della vittima e a sottrarre una somma di denaro. La scena non è passata inosservata al capotreno, che ha prontamente allertato la Polfer. Gli agenti sono intervenuti con rapidità, riuscendo a rintracciare e ad arrestare le due borseggiatrici. La refurtiva, ammontante a 330 euro, è stata recuperata e restituita alla vittima al momento della denuncia.

Questi interventi sottolineano l'impegno costante della Polizia Ferroviaria, una specialità della Polizia di Stato, nella prevenzione e repressione dei reati.

La Polfer svolge un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dei viaggiatori e del patrimonio ferroviario, attraverso servizi di pattugliamento e controllo capillari nelle stazioni e a bordo dei treni, spesso in collaborazione con altre forze di polizia, contrastando in particolare i reati predatori come furti e rapine che possono compromettere la serenità degli spostamenti.