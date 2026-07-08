Il Comune di Reggio Emilia ha formalizzato un importante protocollo d'intesa con l'impresa sociale Con i Bambini, un'iniziativa strategica e lungimirante volta a potenziare significativamente le azioni dedicate alla crescita armonica e all'inclusione sociale dei minori residenti nel territorio cittadino. L'accordo, siglato l'8 luglio 2026, mira a consolidare una collaborazione proficua e duratura tra l'amministrazione comunale e l'organizzazione, che si distingue per il suo impegno concreto e riconosciuto a livello nazionale nel contrasto alla povertà educativa minorile.

Questa partnership rappresenta un passo fondamentale per garantire un futuro più equo, ricco di opportunità e di prospettive per i giovani e le famiglie della città emiliana, ponendo le basi per un impatto positivo a lungo termine.

Obiettivi e Dettagli del Protocollo per l'Inclusione

Il cuore pulsante del protocollo risiede nella promozione di iniziative congiunte, meticolosamente pensate per favorire l'inclusione a 360 gradi: sociale, educativa e culturale, rivolta specificamente a tutti i bambini e i ragazzi che vivono a Reggio Emilia. Un'attenzione particolare e prioritaria sarà dedicata ai minori in contesti di fragilità, ai quali si intende offrire un ventaglio più ampio e accessibile di opportunità per la loro crescita personale e una partecipazione più attiva e consapevole alla vita della comunità.

Il documento programmatico enfatizza in modo chiaro e inequivocabile l'importanza cruciale di una rete territoriale sinergica e ben strutturata, capace di coinvolgere attivamente e in modo coordinato scuole, servizi sociali, associazioni del terzo settore e famiglie. L'obiettivo primario è costruire percorsi condivisi, sostenibili nel tempo e realmente efficaci, che possano fare una differenza tangibile e positiva nella vita di ogni singolo bambino e adolescente, promuovendo il loro benessere complessivo.

Il Ruolo Strategico dell'Impresa Sociale Con i Bambini

L'impresa sociale Con i Bambini si conferma un attore chiave e di riferimento a livello nazionale, operando attraverso una vasta gamma di progetti e bandi specifici, tutti orientati al contrasto della povertà educativa minorile.

Questa organizzazione è stata selezionata nell'ambito del prestigioso Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, un riconoscimento che ne attesta la serietà, la competenza e l'efficacia delle metodologie adottate. Attraverso il suo operato, Con i Bambini promuove e sostiene interventi innovativi che vedono la partecipazione sinergica e coordinata di enti pubblici, soggetti privati e organizzazioni del terzo settore, creando un modello virtuoso di collaborazione. L'intesa siglata con il Comune di Reggio Emilia si inserisce perfettamente in questa visione strategica e operativa, ampliando in modo significativo le possibilità di intervento a livello locale. Grazie a questa nuova e preziosa sinergia, saranno disponibili nuove risorse e strumenti dedicati, permettendo di raggiungere un numero maggiore di beneficiari e di implementare programmi ancora più incisivi e capillari sul territorio.

Un Futuro di Opportunità per l'Infanzia e l'Adolescenza Reggiana

La firma di questo accordo rappresenta un momento di svolta e un passo significativo per il rafforzamento complessivo delle politiche pubbliche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza nella città emiliana. L'obiettivo primario è rendere sempre più efficace e tempestiva la risposta ai bisogni educativi e sociali dei minori, garantendo loro un supporto concreto, mirato e personalizzato. Il protocollo, inoltre, si prefigge di stimolare e favorire la partecipazione attiva e consapevole dei giovani stessi e delle loro famiglie. Questo coinvolgimento diretto è considerato essenziale nei processi decisionali che riguardano il loro percorso di crescita e sviluppo, promuovendo un profondo senso di appartenenza e responsabilità civica.

L'impegno congiunto di Comune e Con i Bambini mira a costruire una comunità più attenta, inclusiva e solidale, dove ogni bambino e ragazzo possa esprimere appieno il proprio potenziale e realizzare le proprie aspirazioni, contribuendo al benessere collettivo.