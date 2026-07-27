Prima applicazione in Sardegna del decreto sicurezza sul contrasto alle bande giovanili, che vieta il possesso di determinate tipologie di coltelli. Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile dopo essere stato trovato in possesso di coltelli a serramanico e ritenuto responsabile di un accoltellamento avvenuto all'inizio di luglio.

L'aggressione

L'episodio risale al 3 luglio in via Torralba, nel quartiere Monte Rosello. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 44enne avrebbe colpito un altro uomo con un coltello a serramanico per poi allontanarsi prima dell'arrivo degli agenti.

Le indagini della Squadra mobile hanno consentito di identificare il presunto aggressore, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto agli arresti domiciliari per un altro reato.

Il sequestro dei coltelli

Nel corso della perquisizione personale, gli agenti hanno trovato il 44enne in possesso di un coltello a serramanico del tipo "liner lock", dotato di un sistema di apertura e bloccaggio azionabile con una sola mano, la cui detenzione è vietata dal decreto sicurezza sul contrasto alle bande giovanili. La successiva perquisizione nell'abitazione ha portato al ritrovamento di altri due coltelli della stessa tipologia.

L'arresto

L'uomo è stato arrestato in flagranza per porto abusivo di arma, oltre che per evasione e lesioni personali aggravate. L'arresto è stato convalidato dal giudice e il 44enne è stato trasferito nel carcere di Bancali.