A Firenze, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato una significativa riduzione del 50% del volume di traffico ferroviario. Questa diminuzione si è verificata sulla tratta tra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo Marte a causa di interventi programmati. L'interruzione ha avuto un impatto diretto sia sul trasporto regionale che sull'Alta Velocità, influenzando i flussi di pendolari e viaggiatori.

Impatto sui viaggiatori e il ruolo dello smart working

La diminuzione del volume di traffico, che ha raggiunto circa il 50% tra Santa Maria Novella e Campo Marte, ha interessato sia il trasporto regionale sia l'Alta Velocità.

È stata riscontrata una leggera riduzione del numero di viaggiatori rispetto al consueto. Questo risultato è attribuibile, in larga parte, alle indicazioni fornite dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana per l'adozione dello smart working, che ha contribuito a contenere il flusso dei pendolari.

Dettagli e tempistiche degli interventi

I lavori in corso a Firenze riguardano la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Questo intervento cruciale comporta due distinte fasi di interruzione della circolazione ferroviaria. La prima fase è iniziata alle ore 23:00 di domenica 5 luglio e si concluderà alle ore 4:00 di venerdì 10 luglio. La seconda interruzione è programmata dalle ore 23:00 di domenica 26 luglio alle ore 11:00 di giovedì 30 luglio.

Durante entrambi i periodi, sono sospesi i collegamenti tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi, e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Queste sospensioni hanno ripercussioni anche sui treni nazionali che abitualmente attraversano il nodo fiorentino, richiedendo ai passeggeri di considerare alternative o modifiche ai propri itinerari.

Servizi ferroviari attivi e il contesto nazionale degli investimenti

Nonostante le interruzioni, alcuni servizi ferroviari essenziali rimangono operativi per garantire la connettività. Sono mantenuti quattro collegamenti ogni ora da e per Firenze Santa Maria Novella in direzione del Nord Italia. Analogamente, sono attivi tre collegamenti ogni ora da e per Firenze Campo di Marte verso Roma e le regioni del Mezzogiorno.

Questi lavori nel nodo di Firenze si inseriscono in un ampio programma di interventi avviato da RFI sull'intera rete nazionale. Attualmente, sono aperti circa 1.300 cantieri al giorno, che includono la realizzazione di nuove infrastrutture, attività di manutenzione e aggiornamenti tecnologici. L'investimento complessivo per questi progetti ammonta a 11,6 miliardi di euro, sostenuti in larga parte dalle risorse del PNRR, con l'obiettivo di accelerare il rinnovamento e il potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria italiana.

Strategia di programmazione e disagi per i passeggeri

La programmazione degli interventi è stata attentamente studiata per concentrarsi nei periodi di minore traffico, con l'intento di limitare l'impatto sulla mobilità generale e preservare le principali direttrici turistiche.

A tal fine, sono state mantenute operative le linee Adriatica e Tirrenica, oltre ai collegamenti con la Puglia.

Tuttavia, per i passeggeri, l'estate sarà inevitabilmente caratterizzata da un'offerta ridotta su diverse tratte e dalla necessità di mettere in conto tempi di viaggio più lunghi rispetto al consueto. È consigliabile consultare gli orari aggiornati prima di intraprendere il viaggio.